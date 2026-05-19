Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yanına 1 Nijeryalı transferi daha!
Yeni sezon öncesi golcü transferine odaklanan Trabzonspor’un, Pisa forması giyen Nijeryalı santrfor Rafiu Durosinmi için harekete geçtiği öne sürüldü. Transferde Paul Onuachu faktörünün önemli rol oynadığı belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Serie A ekibi Pisa Sporting Club'da forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı santrfor Rafiu Durosinmi'yi transfer etmek için resmi temaslara başlayacak.
- Piyasa değeri 7.5 milyon euro olan ve Pisa ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Durosinmi, Trabzonspor'dan gelecek teklife olumlu yaklaşıyor.
- Nijeryalı forvet, Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Paul Onuachu'nun başarılı performansından etkilenerek aynı takımda oynama fikrine sıcak bakıyor.
- Durosinmi, ara transfer döneminde Viktoria Plzen'den Pisa'ya transfer oldu ancak İtalya'da beklentilerin altında kaldı.
- Oyuncu, Viktoria Plzen'de çıktığı 85 maçta 35 gol ve 10 asist üreterek toplam 45 gole katkı sağlamıştı.
Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililerin özellikle forvet hattına yapılacak takviyeler üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken gündeme sürpriz bir isim geldi.
HEDEF RAFIU DUROSINMI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Rafiu Durosinmi transferi için devreye girdi. Serie A ekibi Pisa Sporting Club forması giyen Nijeryalı santrfor için resmi temasların kısa süre içinde başlamasının beklendiği aktarıldı.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
23 yaşındaki golcünün Trabzonspor'dan gelecek olası teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi. Haberde, oyuncunun kariyerinde yeniden çıkış yapmak istediği ve Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımda forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.
ONUACHU FAKTÖRÜ DEVREDE
Transfer sürecindeki en önemli detaylardan birinin ise Paul Onuachu olduğu kaydedildi. 1.92 boyundaki Rafiu Durosinmi'nin, Nijeryalı vatandaşı Onuachu'nun Trabzonspor'daki başarılı performansından olumlu etkilendiği öne sürüldü. İki oyuncunun aynı takımda buluşma ihtimaline sıcak baktığı aktarıldı.
İTALYA'DA MUTSUZ
Ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'den Pisa'ya transfer olan Durosinmi'nin İtalya'da beklentilerin uzağında kaldığı belirtildi. Nijeryalı forvetin bu nedenle ayrılığa yakın olduğu ifade edildi.
VIKTORIA PLZEN'DE PARLADI
Rafiu Durosinmi, kariyerindeki en dikkat çekici performansı Viktoria Plzen formasıyla sergiledi. Genç golcü, Çek ekibinde çıktığı 85 maçta 35 gol ve 10 asist üreterek toplam 45 gole doğrudan katkı verdi. Bu performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Durosinmi, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO
Pisa ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Trabzonspor yönetiminin transfer maliyeti ve oyuncunun şartlarıyla ilgili detaylı çalışma yürüttüğü öğrenildi.