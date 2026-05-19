Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yanına 1 Nijeryalı transferi daha!

Rafiu Durosinmi Vktoria Plzen'de parladı

Rafiu Durosinmi, kariyerindeki en dikkat çekici performansı Viktoria Plzen formasıyla sergiledi. Genç golcü, Çek ekibinde çıktığı 85 maçta 35 gol ve 10 asist üreterek toplam 45 gole doğrudan katkı verdi. Bu performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Durosinmi, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Pisa ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Trabzonspor yönetiminin transfer maliyeti ve oyuncunun şartlarıyla ilgili detaylı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

