Trabzonspor son 4 sezonun en yüksek puanına ulaştı! Fatih Tekke etkisi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’i 69 puanla 3. sırada tamamlayarak son 4 sezonun en başarılı lig performansını ortaya koydu. Bordo-mavililer, deplasmandaki etkili grafiği ve büyük maçlarda aldığı kritik galibiyetlerle dikkat çekerken sezonu Türkiye Kupası hedefiyle kapattı.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda 69 puan toplayarak ligi 3. sırada tamamladı.
- Bordo-mavili ekip, deplasmanda 36 puan toplayarak ligin en iyi deplasman performansını sergiledi.
- Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında büyük maçlardaki galibiyet hasretine son verdi.
- Karadeniz temsilcisi, şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ligi bitirdi.
- Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sezonu 2,02 puan ortalamasıyla tamamladı.
Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda topladığı 69 puanla son yılların en istikrarlı dönemlerinden birini yaşadı. Bordo-mavili ekip, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda elde ettiği 81 puanın ardından en yüksek puanına bu sezon ulaştı.
Karadeniz temsilcisi, 2022-2023 sezonunda 57, 2023-2024 sezonunda 67, 2024-2025 sezonunda ise 51 puan toplamıştı. Bu sezon ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligi 69 puanla 3. sırada bitirdi.
DEPLASMAN PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI
Trabzonspor'un sezon boyunca en dikkat çeken istatistiklerinden biri deplasman performansı oldu. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Bu performansıyla ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı olmayı başardı.
İç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 33 puanda kaldı. Böylece Trabzonspor, sezonu deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplayarak tamamladı.
BÜYÜK MAÇLARDA KÖTÜ SERİYİ BİTİRDİ
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında büyük maçlardaki galibiyet özlemine de son verdi. İlk yarıda Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı, Beşiktaş ile ise sahasında 3-3 eşitliği bozamadı.
İkinci devrede Fenerbahçe'ye yine mağlup olan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir kırılma yaşadı. Bu sonuçla birlikte büyük maçlarda 930 günlük galibiyet hasreti sona erdi. Bordo-mavililer daha sonra deplasmanda Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup ederek sezonun kritik galibiyetlerinden birine imza attı.
Şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ligi tamamlayan Trabzonspor, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan arkasında kaldı. Ligin 28. haftasında Galatasaray'ı yenerek zirveyle farkı 4 puana kadar düşüren Karadeniz temsilcisi, son 6 haftada yaşadığı puan kayıpları nedeniyle yarıştan uzaklaştı.
FATİH TEKKE İLE İSTİKRAR YAKALADI
Trabzonspor, sezon boyunca teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde mücadele etti. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde çıktığı 34 lig maçında 69 puan toplayarak 2,02 puan ortalaması yakaladı.
Ligi 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi şimdi gözünü Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirdi. Trabzonspor, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde TÜMOSAN Konyaspor karşısında sezonu kupayla tamamlamaya çalışacak.