Trabzonspor son 4 sezonun en yüksek puanına ulaştı! Fatih Tekke etkisi

Karadeniz temsilcisi, 2022-2023 sezonunda 57, 2023-2024 sezonunda 67, 2024-2025 sezonunda ise 51 puan toplamıştı. Bu sezon ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligi 69 puanla 3. sırada bitirdi.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda topladığı 69 puanla son yılların en istikrarlı dönemlerinden birini yaşadı. Bordo-mavili ekip, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda elde ettiği 81 puanın ardından en yüksek puanına bu sezon ulaştı.

DEPLASMAN PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un sezon boyunca en dikkat çeken istatistiklerinden biri deplasman performansı oldu. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Bu performansıyla ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı olmayı başardı.

İç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 33 puanda kaldı. Böylece Trabzonspor, sezonu deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplayarak tamamladı.