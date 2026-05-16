Trabzonspor'da Ernest Muçi transferi bitti! Sırada Andre Onana var

Ernest Muçi'nin toplam maliyeti 9.5 milyon euroyu buldu

BEŞİKTAŞ İNDİRİME YANAŞMADI

Sezon boyunca geleceği merak konusu olan Ernest Muçi için Trabzonspor pazarlık masasına oturmak ve bonservisinin indirilmesi için görüşme yapmak adına planını yapmıştı. Ancak siyah beyazlılar bu teklifi geri çevirmişti. Başkan Ertuğrul Doğan, bu gelişme üzerine ne olursa olsun Muçi'nin tapusunun alınmasını istedi. Bu sebeple 8.5 milyon euro karşılığında anlaşıldı. Ücret 5 taksitle ödenecek. Ayrıca bu bonservis, kulüp tarihine de geçti.