Trabzonspor'da Ernest Muçi transferi bitti! Sırada Andre Onana var
Trendyol Süper Lig'i 3. tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Trabzonspor, transfer atağını sürdürüyor. Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile anlaşan bordo mavililer, Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Rekor ücretle biten sürecin ardından Andre Onana için de şartlar zorlanacak. İşte detaylar...
- Trabzonspor, sezon başında kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisini almak için Beşiktaş ile 8.5 milyon euro karşılığında anlaştı.
- Ernest Muçi, Trabzonspor'da gösterdiği performansla 15 gol ve 9 asist yaparak takımın önemli oyuncularından biri oldu.
- Trabzonspor, Ernest Muçi'nin ardından Andre Onana için Manchester United ile anlaşma zemini aramayı planlıyor.
Bu sezon Fatih Tekke yönetiminde gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan ve şampiyonluğun kıyısından dönen Trabzonspor, kadro kalitesini artırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, sezon başında kiraladığı iki yıldızıyla kalıcı mukavele yapmak adına kolları sıvadı.
SÜRPRİZLE GELMİŞTİ
Trabzonspor, Beşiktaş'ta forma bulamayan Ernest Muçi'yi sürpriz bir hamle ile kiralamış ve KAP'a bildirmişti. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer almıştı.
PERFORMANSI MUTLU ETTİ
Beşiktaş'taki kötü günlerinin ardından adeta Trabzonspor'da yeniden doğan Arnavut futbolcu, ortaya koyduğu form ve yakaladığı istatistiklerle kendine güvenenleri mahcup etmedi. 15 gol atıp 9 da asist yaparak hem üçüncülük elde eden takımın en önemli parçalarından biri oldu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda son dakika vuruşuyla finali getirdi.
BEŞİKTAŞ İNDİRİME YANAŞMADI
Sezon boyunca geleceği merak konusu olan Ernest Muçi için Trabzonspor pazarlık masasına oturmak ve bonservisinin indirilmesi için görüşme yapmak adına planını yapmıştı. Ancak siyah beyazlılar bu teklifi geri çevirmişti. Başkan Ertuğrul Doğan, bu gelişme üzerine ne olursa olsun Muçi'nin tapusunun alınmasını istedi. Bu sebeple 8.5 milyon euro karşılığında anlaşıldı. Ücret 5 taksitle ödenecek. Ayrıca bu bonservis, kulüp tarihine de geçti.
SIRA ONANA'DA
Fırtına, yıldız futbolcunun ardından bir isme daha imza attırmak amacında. ZTK'yı kazanamaması halinde Avrupa macerasına erken başlayacağı gerçeğini göz önünde bulunduran yönetim, Andre Onana konusunda da Manchester United ile anlaşma zemini arayacak. Yine tüm şartlar zorlanacak.