Trabzonspor'un 6. gol kralı Paul Onuachu

Son golünü Galatasaray'a karşı atan Onuachu, sezonun son 6 haftasında gol atamamasına rağmen gol krallığını elde etti.

Onuachu, Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6. futbolcu ve 3. yabancı oyuncu oldu.

Trabzonspor'da Paul Onuachu sezonu tarihi bir başarıyla tamamladı. Nijeryalı santrfor, Trendyol Süper Lig'de 22 gol kaydederek RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallığı ünvanını elde etti.

Paul Onuachu bu sezonki performansıyla Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri oldu

TRABZONSPOR TARİHİNİN 6. GOL KRALI

Paul Onuachu, bu performansıyla Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6. futbolcu oldu. Bordo-mavililerde daha önce Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Burak Yılmaz ve Alexander Sörloth bu başarıyı yaşamıştı. Onuachu ayrıca Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor formasıyla gol kralı olan 3. yabancı futbolcu oldu.

22 GOLLE ZİRVEDE

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla iz bırakan Onuachu, sezon başında bonservisiyle kadroya katılmıştı.

Nijeryalı oyuncu, ilk döneminde ligde 21 maçta 15 gol atarken bu sezon 22 gole ulaşarak bordo-mavili takımın en önemli skor silahı oldu.