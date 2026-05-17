Trabzonspor'un 6. gol kralı Paul Onuachu
Trabzonspor’un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Süper Lig’de sezonu 22 golle gol kralı olarak tamamladı. Yıldız oyuncu, bordo-mavili kulüp tarihindeki 6. gol kralı oldu ve bu ünvanı Eldor Shomurodov ile paylaştı.
- Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 22 gol atarak Trendyol Süper Lig'de gol krallığını RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile paylaştı.
- Onuachu, Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6. futbolcu ve 3. yabancı oyuncu oldu.
- Nijeryalı santrfor, Trabzonspor'un 2023-2024 sezonundaki 61 golünün yüzde 36'sını attı.
- Onuachu, sezonun ilk haftasında Kocaelispor'a karşı galibiyet golünü attı ve sezon boyunca kritik maçlarda takımına puan kazandırdı.
- Son golünü Galatasaray'a karşı atan Onuachu, sezonun son 6 haftasında gol atamamasına rağmen gol krallığını elde etti.
Trabzonspor'da Paul Onuachu sezonu tarihi bir başarıyla tamamladı. Nijeryalı santrfor, Trendyol Süper Lig'de 22 gol kaydederek RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol krallığı ünvanını elde etti.
TRABZONSPOR TARİHİNİN 6. GOL KRALI
Paul Onuachu, bu performansıyla Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6. futbolcu oldu. Bordo-mavililerde daha önce Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Burak Yılmaz ve Alexander Sörloth bu başarıyı yaşamıştı. Onuachu ayrıca Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor formasıyla gol kralı olan 3. yabancı futbolcu oldu.
22 GOLLE ZİRVEDE
2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla iz bırakan Onuachu, sezon başında bonservisiyle kadroya katılmıştı.
Nijeryalı oyuncu, ilk döneminde ligde 21 maçta 15 gol atarken bu sezon 22 gole ulaşarak bordo-mavili takımın en önemli skor silahı oldu.
SON GOLÜ GALATASARAY'A
Onuachu, ligdeki son golünü 28. haftada Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta attı. Son 6 haftada gol sevinci yaşayamayan yıldız santrfor, buna rağmen sezonu gol kralı olarak tamamlamayı başardı.
GOLLERİN YÜZDE 36'SINA İMZA ATTI
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon 61 gol kaydetti. Paul Onuachu, 22 golle takımının ligdeki gollerinin yüzde 36'sını attı. Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı 18 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 43 puan topladı ve sezon boyunca elde ettiği puanların yüzde 66'sını Onuachu'nun gol attığı maçlarda kazandı.
SEZONA GOLLE BAŞLADI
Onuachu, sezonun ilk haftasında Kocaelispor karşısında Trabzonspor'a 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı. Ardından Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında da fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, sezonun ilk bölümünden itibaren gol krallığı yarışında öne çıktı.
KRİTİK MAÇLARDA SAHNEYE ÇIKTI
Onuachu; Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Başakşehir ve Konyaspor karşılaşmalarında attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandırdı. Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç kaçırmasına rağmen dönüşünün ardından skor katkısını sürdürdü.
DERBİLERDE DE GOL ATTI
Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyette gol atarken, Galatasaray karşısında kazanılan 2-1'lik maçta da fileleri havalandırdı. Bu performansıyla Onuachu, yalnızca istatistik olarak değil, büyük maçlardaki etkisiyle de sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.