Ruslan Malinovskyi tamam! Trabzonspor bombayı patlattı ve resmi açıklama geldi
Trabzonspor, Serie A tecrübesi bulunan Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi ile her konuda anlaşma sağladı. Genoa’nın veda paylaşımı yaptığı deneyimli futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
- Trabzonspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- Malinovskyi, Genoa CFC'dan serbest oyuncu olarak Trabzonspor'a transfer oldu.
- İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, transferi ilk duyuran isimlerden biri oldu.
- Genoa, Malinovskyi için resmi sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.
- Malinovskyi, bu sezon Serie A'da 33 maçta 6 gol ve 3 asist ile oynadı.
Trabzonspor, yaz transfer döneminin ilk büyük hamlesini yaptı. Bordo-mavililer, Ruslan Malinovskyi transferinde mutlu sona ulaştı.
3 YILLIK ANLAŞMA
Trabzonspor'un, 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
BEDAVAYA GELİYOR
Transfer haberini ilk duyuran isimlerden biri olan Fabrizio Romano, Malinovskyi'nin Genoa CFC'dan ayrılarak Trabzonspor'a imza atacağını belirtti.
İtalyan gazeteci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ruslan Malinovskyi Trabzonspor'a gidiyor. Malinovskyi, Genoa'dan serbest oyuncu olarak ayrılacak ve Türkiye'de 3 yıllık sözleşme imzalayacak."
Bu gelişmeyle birlikte bordo-mavililer, deneyimli yıldızı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmış olacak.
GENOA'DAN DUYGUSAL VEDA
Genoa kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcu için dikkat çeken bir veda mesajı yayımladı.
İtalyan ekibi paylaşımında, Malinovskyi'nin formaya bağlılığına ve kulübe verdiği katkıya vurgu yaptı.
SHAKHTAR'DAN AVRUPA'YA
Futbol kariyerine FC Shakhtar Donetsk altyapısında başlayan Malinovskyi, Avrupa'da dikkat çeken bir kariyer inşa etti.
Ukraynalı yıldız daha sonra K.R.C. Genk ile Belçika şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde ayrıca Atalanta BC ve Olympique de Marseille formaları da giydi.
SERIE A'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Malinovskyi, bu sezon Genoa formasıyla Serie A'da 33 maça çıktı. Deneyimli orta saha oyuncusu, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Trabzonspor yönetimi, orta sahadaki liderlik eksikliğini Malinovskyi transferiyle çözmeyi hedefliyor.