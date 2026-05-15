Ruslan Malinovskyi tamam! Trabzonspor bombayı patlattı ve resmi açıklama geldi

Malinovskyi, bu sezon Serie A'da 33 maçta 6 gol ve 3 asist ile oynadı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, transferi ilk duyuran isimlerden biri oldu.

Malinovskyi, Genoa CFC'dan serbest oyuncu olarak Trabzonspor'a transfer oldu.

İtalyan ekibi paylaşımında, Malinovskyi'nin formaya bağlılığına ve kulübe verdiği katkıya vurgu yaptı.

Genoa kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcu için dikkat çeken bir veda mesajı yayımladı.

"Ruslan Malinovskyi Trabzonspor'a gidiyor. Malinovskyi, Genoa'dan serbest oyuncu olarak ayrılacak ve Türkiye'de 3 yıllık sözleşme imzalayacak."

Transfer haberini ilk duyuran isimlerden biri olan Fabrizio Romano, Malinovskyi'nin Genoa CFC'dan ayrılarak Trabzonspor'a imza atacağını belirtti.

Ruslan Malinovskyi Genoa'dan ayrıldı

SHAKHTAR'DAN AVRUPA'YA

Futbol kariyerine FC Shakhtar Donetsk altyapısında başlayan Malinovskyi, Avrupa'da dikkat çeken bir kariyer inşa etti.

Ukraynalı yıldız daha sonra K.R.C. Genk ile Belçika şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde ayrıca Atalanta BC ve Olympique de Marseille formaları da giydi.

SERIE A'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Malinovskyi, bu sezon Genoa formasıyla Serie A'da 33 maça çıktı. Deneyimli orta saha oyuncusu, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor yönetimi, orta sahadaki liderlik eksikliğini Malinovskyi transferiyle çözmeyi hedefliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor