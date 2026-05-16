Trabzonspor'da Wagner Pina performansıyla dev kulüplerin radarına girdi!

Trabzonspor'un Estoril'den 3 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, bu sezon 37 maçta 8 asist üreterek Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı sağ bek Wagner Pina, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Bordo-mavili formayla bu sezon 37 resmi maçta 8 asist üreten 23 yaşındaki futbolcunun, özellikle hücum katkısı ve atletik performansıyla dikkat çektiği belirtildi.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre; İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz ekibi Braga, Wagner Pina'yı yakından takip ediyor. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile Dünya Kupası vitrininde de boy göstermesi beklenen Wagner Pina'nın değerinin daha da artabileceği düşünülüyor.