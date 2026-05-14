Trabzonspor'dan TFF'ye final başvurusu! Antalya kararına itiraz

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı statla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin, finalin Antalya’da oynanmasına itiraz edeceği öğrenildi.

  • Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinin Antalya Stadı'nda oynanmasına yönelik resmi talepte bulunacak.
  • Trabzonspor yönetimi, finalin 22 Mayıs Cuma günü oynanması planlanan maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değişikliği başvurusu yapacak.
  • Karadeniz ekibi, Antalya'nın Konya'ya daha yakın olması nedeniyle farklı bir şehir talep edecek.
  • Trabzonspor'un başvurusunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu konuyu değerlendirecek.
  • Federasyon, iki kulübün şartlarını ve organizasyon detaylarını inceleyerek kararını kamuoyuyla paylaşacak.

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da yönetim, maçın oynanacağı stat konusunda harekete geçti.

Bordo-mavili kulübün, final karşılaşmasının Antalya Stadı'nda oynanacak olmasına yönelik resmi talepte bulunacağı belirtildi.

Trabzonspor finalde Konyaspor ile karşılaşacak.
STAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

22 Mayıs Cuma günü oynanması planlanan final öncesinde Trabzonspor yönetiminin, Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değişikliği başvurusu yapacağı ifade edildi.

Karadeniz ekibinin, Antalya'nın coğrafi olarak Konya'ya daha yakın olmasını gerekçe göstererek farklı bir şehir talep edeceği öğrenildi.

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fatih Tekke'nin öğrencileri kupada finale çıktı.
TFF KARAR VERECEK

Trabzonspor'un yapacağı resmi başvurunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyu değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

Federasyonun, iki kulübün şartlarını ve organizasyon detaylarını inceleyerek nihai kararını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Görkem Ağgündüz
