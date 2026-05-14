Trabzonspor'dan TFF'ye final başvurusu! Antalya kararına itiraz
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı statla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin, finalin Antalya’da oynanmasına itiraz edeceği öğrenildi.
Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da yönetim, maçın oynanacağı stat konusunda harekete geçti.
Bordo-mavili kulübün, final karşılaşmasının Antalya Stadı'nda oynanacak olmasına yönelik resmi talepte bulunacağı belirtildi.
STAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
22 Mayıs Cuma günü oynanması planlanan final öncesinde Trabzonspor yönetiminin, Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değişikliği başvurusu yapacağı ifade edildi.
Karadeniz ekibinin, Antalya'nın coğrafi olarak Konya'ya daha yakın olmasını gerekçe göstererek farklı bir şehir talep edeceği öğrenildi.
TFF KARAR VERECEK
Trabzonspor'un yapacağı resmi başvurunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyu değerlendirmeye alacağı aktarıldı.
Federasyonun, iki kulübün şartlarını ve organizasyon detaylarını inceleyerek nihai kararını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.