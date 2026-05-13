Fatih Tekke'den final sonrası faş sözler: Hoca kovduracak maçlar bunlar
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste 3. kez finale yükseldi. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karadeniz ekibi, finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek finale yükselmişti.
Trabzonspor, mücadelede ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladı. İkinci yarıda Gençlerbirliği'nin golüyle 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, son bölümde geri dönüşe imza attı. Karadeniz temsilcisi, özellikle son dakikalarda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.
MUÇI FİNALİ GETİRDİ
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü uzatma anlarında Ernest Muçi kaydetti. Arnavut yıldızın uzak köşeye yaptığı klas vuruş bordo-mavililere final biletini getirdi.
FATİH TEKKE'DEN DEĞERLENDİRME
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya mesaj gönderdi. İşte Tekke'nin sözleri;
"Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar."
"OZAN TUFAN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILSIN"
"İkinci yarıda isteğimiz, arzumuz... Genel olarak söylenecek çok olumlu şey yok. Böyle maçları daha dikkatli ve önceden bitirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, şunlar bunlar var... Buralara kadar geldik. Bir maçımız var.
Ozan Tufan'ı herhalde artık milli takıma davet ederler diye düşünüyorum. Her oynadığı pozisyonda çok iyi iş çıkardı."
GERİ DÖNÜŞ SÖZLERİ
"Maçın bize dönüşü, çok şükür diyelim. Kupayı çok istediğimizi söyledim. Her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi, bunu kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip, Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır ama kolay değil, zor."
"Geçen sene finalde kaybettim. Süper Kupa'da da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. İlla kupa alayım diye derdim yok ama bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder bize. Oyunun kendisi beni ilgilendiriyor ama bazı maçlarda böyle oluyor. Sonuç olarak finaldeyiz. Finalde deplasmanda kaybettiğimiz bir takımla oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizim için zor, kolay değil ama çok istediğimiz kesin. Bugünden daha fazla istememiz lazım. Umarım taraftarımızı mutlu eder ve kupayı müzemize götürürüz."