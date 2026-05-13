Trabzonspor'a Andre Onana'dan iyi haber! Transferde tek kalabilir
Trabzonspor’un Manchester United’dan kiraladığı Andre Onana’nın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz devinin Kamerunlu kaleciyi gelecek sezon kadroda düşünmediği öne sürüldü. Artması muhtemel maaşının ardından kendisiyle ilgilenecek takımların sayısının düşmesi, Fırtına'yı bu süreçte tek bırakabilir.
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiraladığı Andre Onana için transfer gündemi hareketlendi.
Bordo-mavili formayla başarılı bir sezon geçiren Kamerunlu kalecinin, İngiltere'ye dönerek forma savaşı vermek istediği ancak Manchester United'ın farklı bir plan yaptığı iddia edildi.
MANCHESTER UNITED DÜŞÜNMÜYOR
ESPN'in haberine göre Manchester United, sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı 30 yaşındaki file bekçisini yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor.
İngiliz kulübünün yaz transfer döneminde Onana için teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı aktarıldı.
ONANA GERİ DÖNMEK İSTİYORDU
Haberde Onana'nın, gelecek sezon Manchester United'da Senne Lammens ile rekabete girmek istediği belirtildi. Ancak kulüp yönetiminin Kamerunlu kaleciye yeni sezonda forma şansı vermeyi planlamadığı kaydedildi.
UNITED KALECİ ARAYIŞINDA
Manchester United'ın yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transferine açık olduğu ifade edildi. Takımın ikinci kalecisi Altay Bayındır'ın da ayrılığa yakın olduğu ve ocak ayında Beşiktaş'ın milli kaleciyle ilgilendiği öne sürüldü. Royal Antwerp'ten transfer edilen Senne Lammens'ın ise ilk sezonunda birinci kaleci konumuna yükseldiği aktarıldı.
MAAŞI ENGEL OLABİLİR
Manchester United'ın Onana'yı göndermekte yaşayabileceği en büyük sorunun oyuncunun maaşı olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılamayan İngiliz ekibinde Onana'nın maaşında indirime gidildiği ve bu durumun Trabzonspor transferini kolaylaştırdığı ifade edildi. Ancak Manchester United'ın yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte oyuncunun maaşında artış yaşanacağı, bunun da talip kulüpler için ciddi bir engel oluşturabileceği kaydedildi.
MANU'DA 102 TRABZON'DA 30 MAÇ
Andre Onana, Manchester United'a Erik ten Hag döneminde Inter Milan'dan 43.8 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Kamerunlu kaleci Manchester United formasıyla toplam 102 maça çıktı. Bu sezon Trabzonspor'da ise 30 karşılaşmada görev aldı.
Söz konusu süreçte eğer herhangi bir takım deneyimli eldiveni almazsa yönetim harekete geçebilir ve imzayı attırabilir.