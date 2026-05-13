Trabzonspor'a Andre Onana'dan iyi haber! Transferde tek kalabilir

Manchester United, yeni bir kaleci transferine açık ve Altay Bayındır'ın ayrılığa yakın olduğu ifade edildi.

Bordo-mavili formayla başarılı bir sezon geçiren Kamerunlu kalecinin, İngiltere'ye dönerek forma savaşı vermek istediği ancak Manchester United'ın farklı bir plan yaptığı iddia edildi.

Andre Onana'nın Manchester United'ın yeni sezon planlamasında yer alması beklenmiyor

UNITED KALECİ ARAYIŞINDA

Manchester United'ın yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transferine açık olduğu ifade edildi. Takımın ikinci kalecisi Altay Bayındır'ın da ayrılığa yakın olduğu ve ocak ayında Beşiktaş'ın milli kaleciyle ilgilendiği öne sürüldü. Royal Antwerp'ten transfer edilen Senne Lammens'ın ise ilk sezonunda birinci kaleci konumuna yükseldiği aktarıldı.

MAAŞI ENGEL OLABİLİR

Manchester United'ın Onana'yı göndermekte yaşayabileceği en büyük sorunun oyuncunun maaşı olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılamayan İngiliz ekibinde Onana'nın maaşında indirime gidildiği ve bu durumun Trabzonspor transferini kolaylaştırdığı ifade edildi. Ancak Manchester United'ın yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte oyuncunun maaşında artış yaşanacağı, bunun da talip kulüpler için ciddi bir engel oluşturabileceği kaydedildi.