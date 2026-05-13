Ernest Muçi transferi için konuştu: Karar Trabzonspor'un

Trabzonspor 18. kez finale yükseldi

Bu sonuçla bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibi oldu.

Trabzonspor, üst üste üçüncü kez kupa finaline çıkma başarısı gösterdi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ernest Muçi, geleceğiyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalayacağız. Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz."