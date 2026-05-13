Ernest Muçi transferi için konuştu: Karar Trabzonspor'un
Trabzonspor’un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Gençlerbirliği karşısında attığı nefis golle takımını Türkiye Kupası finaline taşıdı. Maç sonrası konuşan yıldız futbolcu geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldi.
- Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 90+2. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
- Bordo-mavililer, finalde Konyaspor'un rakibi olacak.
- Trabzonspor, üst üste üçüncü kez kupa finaline çıkma başarısı gösterdi.
- Ernest Muçi, maç sonrası geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren isim ise Ernest Muçi oldu.
MUÇI'DEN HARİKA GOL
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ozan Tufan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, önünü boşalttıktan sonra uzak köşeye yaptığı klas vuruşla topu ağlara gönderdi.
Arnavut yıldızın golü Trabzonspor'u finale taşıdı.
TRABZONSPOR FİNALDE
Bu sonuçla bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibi oldu.
Trabzonspor, üst üste üçüncü kez kupa finaline çıkma başarısı gösterdi.
GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ernest Muçi, geleceğiyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalayacağız. Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz."
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla etkili bir performans ortaya koydu.
Arnavut futbolcu, bordo-mavili ekipte çıktığı maçlarda attığı kritik gollerle takımın hücumdaki önemli kozlarından biri haline geldi.