Trabzonspor'da 2 eksik! ZTK'daki Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Bordo-mavililerde Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu kafilede yer almadı.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
- Kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu yer almadı.
- Maç ATV'den yayınlanacak ve kazanan takım finalde Konyaspor ile karşılaşacak.
- Trabzonspor'un kamp kadrosunda 22 futbolcu bulunuyor.
- Trabzonspor'un yeni transferi Ramiz Zerrouki, Dünya Kupası öncesi kadroya katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.
RAKİP KONYASPOR
ATV'den yayınlanacak zorlu randevudan galip ayrılacak takım, 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park'ta oynanacak final maçında Konyaspor ile kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak.
İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov ile Okay Yokuşlu, kamp kadrosunda yer almadı. Teknik heyetin iki oyuncuyu riske etmek istemediği öğrenildi.
KAMP KADROSU
Bordo mavililerin kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Christ Oulai, Ozan Tufan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.