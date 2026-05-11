Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bordo-Mavili ekipte kısa sürede sadece sonuçları değil, kulübün oyun kimliğini de değiştiren bir isim haline geldi. 11 Mart 2025'te göreve başlayan genç teknik adam, kariyerinin en verimli dönemini Bordo-Mavililer'in başında geçiriyor. Tekke yönetimindeki Trabzonspor, şu ana kadar çıktığı 54 resmi maçta istikrarlı bir performans ortaya koydu. Özellikle bu sezon dikkat çeken bir grafik çizen Karadeniz ekibi, 40 maçta 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.10 puan ortalaması yakaladı.