CANLI YAYIN
Geri

Fatih Tekke Trabzonspor'da iz bıraktı

Fatih Tekke yönetiminde 54 maçta istikrarlı bir grafik çizen Trabzonspor, 40 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı. Fırtına, Türkiye Kupası’nda önce Gençlerbirliği’ni geçip ardından Konyaspor’u devirerek finale ve zafere ulaşmayı hedefliyor

Giriş Tarihi:
Fatih Tekke Trabzonspor'da iz bıraktı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fatih Tekke, Trabzonspor'un teknik direktörü olarak kısa sürede kulübün oyun kimliğini değiştirdi.
  • Tekke, 11 Mart 2025'te göreve başladı ve Trabzonspor ile 54 resmi maçta istikrarlı bir performans sergiledi.
  • Trabzonspor, bu sezon 40 maçta 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.10 puan ortalaması yakaladı.
  • Tekke'nin teknik direktörlük kariyerindeki en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni yenerek finale çıkmayı ve ardından Konyaspor'u geçerek kupayı kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bordo-Mavili ekipte kısa sürede sadece sonuçları değil, kulübün oyun kimliğini de değiştiren bir isim haline geldi. 11 Mart 2025'te göreve başlayan genç teknik adam, kariyerinin en verimli dönemini Bordo-Mavililer'in başında geçiriyor. Tekke yönetimindeki Trabzonspor, şu ana kadar çıktığı 54 resmi maçta istikrarlı bir performans ortaya koydu. Özellikle bu sezon dikkat çeken bir grafik çizen Karadeniz ekibi, 40 maçta 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.10 puan ortalaması yakaladı.

Fatih Tekke son maçında Beşiktaş'ı 2-1 yendi

HEDEF GENÇLERBİRLİĞİ

Bu tablo, Tekke'nin teknik direktörlük kariyerinde ulaştığı en yüksek seviye olarak öne çıkıyor. Sezonun en önemli hedeflerinden biri olan Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdüren Fırtına, Türkiye Kupası'nda finale giden yolda kritik bir viraja girmiş durumda. Bordo-Mavililer önce yarı finalde Gençlerbirliği'ni geçmeyi, ardından finalde Konyaspor engelini aşarak kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Tekke Trabzonspor'da iz bıraktı-3 Fatih Tekke Trabzonspor'da iz bıraktı-4 Fatih Tekke Trabzonspor'da iz bıraktı-5
Trabzonspor'da hedef final! Türkiye Kupası'nda hedef 18
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'da hedef final! Türkiye Kupası'nda hedef 18

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler