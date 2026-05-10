Trabzonspor, 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı yarı final mücadelesinde Gençlerbirliği engelini aşarak bir kez daha Türkiye Kupası finaline çıkmak istiyor. Son iki sezonda finale kadar yükselmesine rağmen önce Beşiktaş'a ardından Galatasaray'a kaybeden Karadeniz ekibi, üst üste üçüncü kez finale kalarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor.
10. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ
Bordo-mavililer, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar 17 final oynadı ve 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Trabzonspor son olarak 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Karadeniz temsilcisi, aradan geçen 5 sezonun ardından yeniden kupayı müzesine götürerek 10. kez bu başarıyı yaşamak istiyor.
Trabzonspor daha önce Türkiye Kupası finallerinde ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk kupa zaferini 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında yaşayan bordo-mavililer, sonraki yıllarda da önemli final başarılarına imza attı.
FATİH TEKKE İLE YENİ HEDEF
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke de kariyerindeki önemli başarılardan birine yaklaşacak. Bordo-mavili ekipte ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Tekke, 11 Mart 2025'te göreve gelmesinin ardından ikinci sezonunda finale yükselme şansı yakalayacak. Genç teknik adam, Trabzonspor'daki ilk kupasını kazanmayı hedefliyor.
DOĞAN DÖNEMİNDE İLK KUPA HEYECANI
Trabzonspor'un finale yükselmesi durumunda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez Türkiye Kupası finali oynanacak. Daha önce yöneticilik döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Doğan, başkanlık sürecindeki ilk kupa başarısına yaklaşmış olacak.
FİNALDE OLASI KONYASPOR EŞLEŞMESİ
Trabzonspor'un finale yükselmesi halinde rakibi TÜMOSAN Konyaspor olacak. Böylece iki takım tarihlerinde ilk kez Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde oynanan maçlarda Trabzonspor sahasında 3-1 kazanırken, Konya'daki mücadeleyi ise ev sahibi ekip 2-1'lik skorla aldı.