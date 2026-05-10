Trabzonspor'da hedef final! Türkiye Kupası'nda hedef 18

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde tarihinde 18. kez finale yükselecek. Bordo-mavililer, son iki sezonda kaçırdığı kupayı bu kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

  • Trabzonspor, 13 Mayıs Çarşamba günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı yarı final maçını kazanarak Türkiye Kupası finaline çıkmayı hedefliyor.
  • Karadeniz ekibi, daha önce 17 final oynayıp 9 kez kazandığı Türkiye Kupası'nda 10. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.
  • Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'daki ilk teknik direktörlük döneminde finale yükselme şansı yakaladı.
  • Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlık dönemindeki ilk kupa başarısına yaklaşmak istiyor.
  • Trabzonspor'un finale yükselmesi halinde rakibi TÜMOSAN Konyaspor olacak ve iki takım ilk kez finalde karşılaşacak.

Trabzonspor, 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı yarı final mücadelesinde Gençlerbirliği engelini aşarak bir kez daha Türkiye Kupası finaline çıkmak istiyor. Son iki sezonda finale kadar yükselmesine rağmen önce Beşiktaş'a ardından Galatasaray'a kaybeden Karadeniz ekibi, üst üste üçüncü kez finale kalarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor.

Trabzonspor Süper Lig'i 3. tamamladı.
10. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar 17 final oynadı ve 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Trabzonspor son olarak 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Karadeniz temsilcisi, aradan geçen 5 sezonun ardından yeniden kupayı müzesine götürerek 10. kez bu başarıyı yaşamak istiyor.

Trabzonspor daha önce Türkiye Kupası finallerinde ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk kupa zaferini 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında yaşayan bordo-mavililer, sonraki yıllarda da önemli final başarılarına imza attı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçına çıkacak.
FATİH TEKKE İLE YENİ HEDEF

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke de kariyerindeki önemli başarılardan birine yaklaşacak. Bordo-mavili ekipte ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Tekke, 11 Mart 2025'te göreve gelmesinin ardından ikinci sezonunda finale yükselme şansı yakalayacak. Genç teknik adam, Trabzonspor'daki ilk kupasını kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan döneminde kupa kazanamadı.
DOĞAN DÖNEMİNDE İLK KUPA HEYECANI

Trabzonspor'un finale yükselmesi durumunda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez Türkiye Kupası finali oynanacak. Daha önce yöneticilik döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Doğan, başkanlık sürecindeki ilk kupa başarısına yaklaşmış olacak.

FİNALDE OLASI KONYASPOR EŞLEŞMESİ

Trabzonspor'un finale yükselmesi halinde rakibi TÜMOSAN Konyaspor olacak. Böylece iki takım tarihlerinde ilk kez Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde oynanan maçlarda Trabzonspor sahasında 3-1 kazanırken, Konya'daki mücadeleyi ise ev sahibi ekip 2-1'lik skorla aldı.

