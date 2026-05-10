Trabzonspor'un finale yükselmesi halinde rakibi TÜMOSAN Konyaspor olacak ve iki takım ilk kez finalde karşılaşacak.

Trabzonspor, 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı yarı final mücadelesinde Gençlerbirliği engelini aşarak bir kez daha Türkiye Kupası finaline çıkmak istiyor. Son iki sezonda finale kadar yükselmesine rağmen önce Beşiktaş'a ardından Galatasaray'a kaybeden Karadeniz ekibi, üst üste üçüncü kez finale kalarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor.

Trabzonspor Süper Lig'i 3. tamamladı.

10. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar 17 final oynadı ve 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Trabzonspor son olarak 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Karadeniz temsilcisi, aradan geçen 5 sezonun ardından yeniden kupayı müzesine götürerek 10. kez bu başarıyı yaşamak istiyor.

Trabzonspor daha önce Türkiye Kupası finallerinde ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk kupa zaferini 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında yaşayan bordo-mavililer, sonraki yıllarda da önemli final başarılarına imza attı.