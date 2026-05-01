Galatasaray ve Trabzonspor'un Mithat Pala kapışması! Transferde zorlu düello

Bordo-Mavililer’den Mithat Pala hamlesi... Rizesporlu futbolcu için Galatasaray da devrede. Fırtına daha önce Uğurcan, Nhaga ve Oulai transferlerinde Sarı-Kırmızılılar ile karşı karşıya gelmişti

Trabzonspor yaz transferi için erken düğmeye bastı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki gurbetçi kanat Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşan Fırtına'da, belirlenen bölgeler için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Wagner Pina'dan başka elinde sağ bek olmayan Karadeniz devi, bu bölge için komşusu Çaykur Rizespor'a yöneldi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Çaykur Rizespor'da istikrarlı bir çizgi tutturan Mithat Pala'yı beğendiği öğrenildi. Bunun üzerine Bordo Mavili yönetim, 25 yaşındaki sağ bek için Yeşil-Mavili kulübün kapısını çaldı.

Mithat Pala Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde

ÇAYKUR Rizespor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mithat için Galatasaray da devrede. İki kulüp daha önce Ugurcan Çakır; Renato Nhaga ve Christ Inao Oulai transferlerinde karşı karşıya gelmişti. Değeri 1.8 milyon euro alarak gözüken Mithat, rakip atakları kesme konusunda başarılı.

