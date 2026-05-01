Trabzonspor yaz transferi için erken düğmeye bastı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki gurbetçi kanat Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşan Fırtına'da, belirlenen bölgeler için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Wagner Pina'dan başka elinde sağ bek olmayan Karadeniz devi, bu bölge için komşusu Çaykur Rizespor'a yöneldi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Çaykur Rizespor'da istikrarlı bir çizgi tutturan Mithat Pala'yı beğendiği öğrenildi. Bunun üzerine Bordo Mavili yönetim, 25 yaşındaki sağ bek için Yeşil-Mavili kulübün kapısını çaldı.