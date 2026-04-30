Trabzonspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattında kapsamlı bir değişime hazırlanıyor. Bordo mavililer, Levski Sofya forması giyen Venezuelalı stoper Christian Makoun'u transfer listesine ekledi.
SAVUNMADA YENİ MODEL: ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
Sezonun son bölümünde savunma hattında yaşanan sakatlıklar, Trabzonspor yönetimini farklı bir planlamaya yöneltti. Teknik heyet, klasik stoper profilinin yerine birden fazla pozisyonda görev alabilen oyunculara öncelik veriyor.
Christian Makoun'un öne çıkmasının temel nedeni de bu profil. 26 yaşındaki futbolcu, sol stoperin yanı sıra sol bek ve defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor. Bu esneklik, sezon içindeki kadro kırılmalarına karşı kritik bir avantaj sağlıyor.
TRANSFERDE MALİYET VE ZAMANLAMA DETAYI
Levski Sofya ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Makoun'un ayrılığa hazır olduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde bulunan oyuncu, maliyet-performans dengesi açısından dikkat çekiyor.
Trabzonspor'un bu transferdeki yaklaşımı, yüksek maliyetli yıldızlardan ziyade sürdürülebilir ve gelişime açık oyunculara yönelme stratejisini ortaya koyuyor.
ŞAMPİYONLUĞA GİDEN TAKIMIN PARÇASI
Makoun, Levski Sofya ile kariyerinin en istikrarlı sezonlarından birini geçiriyor. Bulgar ekibi ligde zirvede yer alırken, 26 yaşındaki savunmacı da kariyerinin ilk şampiyonluğuna çok yakın.
Bu sezon 28 resmi maçta 2 bin 351 dakika süre alan Makoun, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
AVRUPA VE MLS TECRÜBESİYLE GELİYOR
Futbol kariyerine Juventus altyapısında başlayan Makoun, MLS'te Inter Miami CF başta olmak üzere farklı liglerde forma giydi. Bu süreç, oyuncuya hem Avrupa hem de Amerika futbol kültürünü deneyimleme fırsatı sundu.
Venezuela Milli Takımı'nda da görev alan savunmacının Trabzonspor seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor.
TRABZONSPOR'UN STRATEJİK HAMLESİ
Trabzonspor'un Makoun hamlesi, yalnızca bir transfer değil, savunma hattında yapı değişikliğinin sinyali olarak öne çıkıyor. Bordo mavililer, yeni sezonda hem daha dinamik hem de çok yönlü bir savunma kurgusu oluşturmayı hedefliyor.