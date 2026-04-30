Makoun bu sezon Levski Sofya'da 28 resmi maçta 2 bin 351 dakika süre alarak 1 gol ve 2 asist yaptı.

Christian Makoun'un öne çıkmasının temel nedeni de bu profil. 26 yaşındaki futbolcu, sol stoperin yanı sıra sol bek ve defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor. Bu esneklik, sezon içindeki kadro kırılmalarına karşı kritik bir avantaj sağlıyor.

Sezonun son bölümünde savunma hattında yaşanan sakatlıklar, Trabzonspor yönetimini farklı bir planlamaya yöneltti. Teknik heyet, klasik stoper profilinin yerine birden fazla pozisyonda görev alabilen oyunculara öncelik veriyor.

Christian Makoun, Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alıyor

TRANSFERDE MALİYET VE ZAMANLAMA DETAYI

Levski Sofya ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Makoun'un ayrılığa hazır olduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde bulunan oyuncu, maliyet-performans dengesi açısından dikkat çekiyor.

Trabzonspor'un bu transferdeki yaklaşımı, yüksek maliyetli yıldızlardan ziyade sürdürülebilir ve gelişime açık oyunculara yönelme stratejisini ortaya koyuyor.

ŞAMPİYONLUĞA GİDEN TAKIMIN PARÇASI

Makoun, Levski Sofya ile kariyerinin en istikrarlı sezonlarından birini geçiriyor. Bulgar ekibi ligde zirvede yer alırken, 26 yaşındaki savunmacı da kariyerinin ilk şampiyonluğuna çok yakın.

Bu sezon 28 resmi maçta 2 bin 351 dakika süre alan Makoun, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.