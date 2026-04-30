Başkan Doğan, Ukraynalı stoper Batagov'un hem İtalya'dan hem de Premier Lig'den ciddi talepler aldığını ancak sakatlığının süreci etkilediğini açıkladı.

Bordo-mavili camiada özellikle son dönemde performansıyla öne çıkan iki isimden biri olan Ernest Muçi'nin durumu netleşmeye başladı. Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Arnavut 10 numara, bu sezon ortaya koyduğu skor katkısıyla kariyer sezonunu yaşadı. Andre Onana ise hem Süper Lig'de son bölüme kadar süren yarışta hem de Samsunspor maçındaki penaltı performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Başkan Doğan, Onana'nın Trabzon'da kalmaya mental olarak istekli olması halinde sürecin çözülebileceğini ifade etti. Tecrübeli eldivenin yalnızca sahadaki performansıyla değil, takım içindeki davranışları, genç kalecilere verdiği destek ve teknik heyetle uyumuyla da değerli bir isim olduğunu vurguladı.

61Saat'e konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Doğan, Onana'nın Trabzonspor'a gelirken kendilerine sevdiği projeden söz ettiğini ve yeniden eski formunu yakalayıp Avrupa'ya dönmek istediğini söyledi.

Ernest Muçi her ne kadar performansıyla alkış toplasa da son dönemdeki sakatlığı soru işareti yaratmıştı

MUÇİ İÇİN KARAR FATİH TEKKE'NİN

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi'nin geleceği de Trabzonspor'da en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 13 gol ve 8 asistlik katkı vererek dikkat çeken bir sezon geçirdi.

Ertuğrul Doğan, Muçi transferiyle ilgili kararın teknik heyete bağlı olduğunu belirtti. Başkan Doğan, Fatih Tekke'nin oyuncunun takımda kalmasını istemesi halinde kulübün üzerine düşeni yapacağını söyledi. Muçi için ödenmesi gereken rakamın yaklaşık 7,5 milyon euro seviyesinde olduğunu dile getiren Doğan, bu konuda teknik kararın belirleyici olacağını ortaya koydu.