Ertuğrul Doğan açıkladı: Ernest Muçi ve Andre Onana Trabzonsporda kalacak mı?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımda geleceği merak edilen Ernest Muçi ve Andre Onana ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Muçi transferinde son kararın teknik direktör Fatih Tekke’ye ait olduğunu belirtirken, Onana konusunda ise kapıyı açık bıraktı.

  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın Trabzonspor'da kalmaya istekli olması halinde sürecin çözülebileceğini belirtti.
  • Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin geleceğiyle ilgili kararın teknik heyete bağlı olduğunu açıklayan Doğan, Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda hareket edileceğini söyledi.
  • Muçi'nin satın alma opsiyonunun yaklaşık 7,5 milyon euro olduğunu belirten Doğan, teknik kararın belirleyici olacağını ifade etti.
  • Başkan Doğan, Ukraynalı stoper Batagov'un hem İtalya'dan hem de Premier Lig'den ciddi talepler aldığını ancak sakatlığının süreci etkilediğini açıkladı.
  • Batagov'un önümüzdeki hafta Londra'da ameliyat olacağını belirten Doğan, oyuncunun karakterine özel vurgu yaptı.

Bordo-mavili camiada özellikle son dönemde performansıyla öne çıkan iki isimden biri olan Ernest Muçi'nin durumu netleşmeye başladı. Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Arnavut 10 numara, bu sezon ortaya koyduğu skor katkısıyla kariyer sezonunu yaşadı. Andre Onana ise hem Süper Lig'de son bölüme kadar süren yarışta hem de Samsunspor maçındaki penaltı performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Andre Onana'nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

ONANA İÇİN KAPIYI KAPATMADI

61Saat'e konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Doğan, Onana'nın Trabzonspor'a gelirken kendilerine sevdiği projeden söz ettiğini ve yeniden eski formunu yakalayıp Avrupa'ya dönmek istediğini söyledi.

Başkan Doğan, Onana'nın Trabzon'da kalmaya mental olarak istekli olması halinde sürecin çözülebileceğini ifade etti. Tecrübeli eldivenin yalnızca sahadaki performansıyla değil, takım içindeki davranışları, genç kalecilere verdiği destek ve teknik heyetle uyumuyla da değerli bir isim olduğunu vurguladı.

Ernest Muçi her ne kadar performansıyla alkış toplasa da son dönemdeki sakatlığı soru işareti yaratmıştı

MUÇİ İÇİN KARAR FATİH TEKKE'NİN

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi'nin geleceği de Trabzonspor'da en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 13 gol ve 8 asistlik katkı vererek dikkat çeken bir sezon geçirdi.

Ertuğrul Doğan, Muçi transferiyle ilgili kararın teknik heyete bağlı olduğunu belirtti. Başkan Doğan, Fatih Tekke'nin oyuncunun takımda kalmasını istemesi halinde kulübün üzerine düşeni yapacağını söyledi. Muçi için ödenmesi gereken rakamın yaklaşık 7,5 milyon euro seviyesinde olduğunu dile getiren Doğan, bu konuda teknik kararın belirleyici olacağını ortaya koydu.

Arseniy Batagov bir süredir sahalardan uzak ve ameliyat olacak

"BATAGOV İÇİN CİDDİ TALEPLER VARDI"

Trabzonspor Başkanı, Ukraynalı stoper Batagov hakkında da konuştu. Oyuncuya hem İtalya'dan hem de Premier Lig'den ciddi ilgiler olduğunu söyleyen Doğan, yaşadığı talihsiz sakatlığın süreci sekteye uğrattığını belirtti.

Batagov'un önümüzdeki hafta Londra'da ameliyat olacağını ifade eden Doğan, genç savunmacının karakterine de özel vurgu yaptı. Bordo-mavili kulübün izleme ekibinin yalnızca yetenekli değil, aynı zamanda problemsiz ve karakterli oyuncuları takıma kazandırdığını söyleyen Doğan, Batagov'un da bu profilin en önemli örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

