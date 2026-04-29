Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanırken gündeme gelen son isim Anders Dreyer oldu. Sezon sonunda Oleksandr Zubkov ile devam etmeyi düşünmeyen bordo mavililerin, San Diego FC forması giyen Danimarkalı kanat oyuncusu için ilk teması kurduğu öne sürüldü.
KANATTA SKORER İSİM ARANIYOR
Trabzonspor'un kanat bölgesinde üretken ve skorer bir profile yöneldiği, bu nedenle rotasını MLS'e çevirdiği belirtildi. Anders Dreyer, 27 yaşında, 1.70 metre boyunda, sol ayağını kullanan ve hücum hattında görev yapan bir oyuncu.
TRANSFERİ ZORLAŞTIRAN SÖZLEŞME
Trabzonspor cephesinde süreci güçleştiren en önemli başlık ise Dreyer'in kontrat durumu. San Diego FC, Ocak 2026'da Anders Dreyer ile 2028-29 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığını, kulüpte ayrıca 2029-30 sezonu için opsiyon bulunduğunu açıkladı.
2025 SEZONUNDA FARK YARATTI
San Diego FC'nin resmi açıklamasına göre Dreyer, 2025 MLS normal sezonunu 19 gol ve 19 asistle tamamladı. Kulüp verilerine göre tüm kulvarlarda ise 23 gol ve 22 asistlik katkı verdi. Danimarkalı oyuncu bu performansla 2025 MLS Newcomer of the Year ödülünü kazandı.
2026'DA DA FORMUNU SÜRDÜRÜYOR
Anders Dreyer, 2026 sezonunda şu ana kadar 9 maçta 4 gol ve 4 asist üretti. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.