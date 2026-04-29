Trabzonspor'un yeni yıldızı MLS'ten! Zubkov sonrası kanat için flaş transfer

Trabzonspor’un, San Diego FC forması giyen Anders Dreyer için ilk teması kurduğu öne sürüldü. Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırmak isteyen bordo-mavililerin kanat arayışında gündeme gelen Danimarkalı futbolcunun 2029'a kadar süren kontratı ve güncel piyasa değerindeki yükseklik, sürecin en zor tarafı olarak gözüküyor. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi imza atmakta kararlı.

  • Trabzonspor, San Diego FC'de forma giyen Danimarkalı kanat oyuncusu Anders Dreyer ile ilgileniyor.
  • Trabzonspor, kanat bölgesinde skorer bir oyuncu arayışında olduğu için MLS'e yöneldi.
  • Dreyer'in San Diego FC ile 2028-29 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor ve 2029-30 sezonu için opsiyon mevcut.
  • Dreyer, 2025 MLS sezonunu 19 gol ve 19 asistle tamamlayarak Newcomer of the Year ödülünü kazandı.
  • 2026 sezonunda Dreyer, 9 maçta 4 gol ve 4 asistle performansını sürdürüyor.

Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanırken gündeme gelen son isim Anders Dreyer oldu. Sezon sonunda Oleksandr Zubkov ile devam etmeyi düşünmeyen bordo mavililerin, San Diego FC forması giyen Danimarkalı kanat oyuncusu için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırıp Anders Dreyer'i transfer etmek istiyor

KANATTA SKORER İSİM ARANIYOR

Trabzonspor'un kanat bölgesinde üretken ve skorer bir profile yöneldiği, bu nedenle rotasını MLS'e çevirdiği belirtildi. Anders Dreyer, 27 yaşında, 1.70 metre boyunda, sol ayağını kullanan ve hücum hattında görev yapan bir oyuncu.

TRANSFERİ ZORLAŞTIRAN SÖZLEŞME

Trabzonspor cephesinde süreci güçleştiren en önemli başlık ise Dreyer'in kontrat durumu. San Diego FC, Ocak 2026'da Anders Dreyer ile 2028-29 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığını, kulüpte ayrıca 2029-30 sezonu için opsiyon bulunduğunu açıkladı.

Anders Dreyer bu sezon 9 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı

2025 SEZONUNDA FARK YARATTI

San Diego FC'nin resmi açıklamasına göre Dreyer, 2025 MLS normal sezonunu 19 gol ve 19 asistle tamamladı. Kulüp verilerine göre tüm kulvarlarda ise 23 gol ve 22 asistlik katkı verdi. Danimarkalı oyuncu bu performansla 2025 MLS Newcomer of the Year ödülünü kazandı.

2026'DA DA FORMUNU SÜRDÜRÜYOR

Anders Dreyer, 2026 sezonunda şu ana kadar 9 maçta 4 gol ve 4 asist üretti. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

