Dreyer'in San Diego FC ile 2028-29 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor ve 2029-30 sezonu için opsiyon mevcut.

Trabzonspor, kanat bölgesinde skorer bir oyuncu arayışında olduğu için MLS'e yöneldi.

Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanırken gündeme gelen son isim Anders Dreyer oldu. Sezon sonunda Oleksandr Zubkov ile devam etmeyi düşünmeyen bordo mavililerin, San Diego FC forması giyen Danimarkalı kanat oyuncusu için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırıp Anders Dreyer'i transfer etmek istiyor

KANATTA SKORER İSİM ARANIYOR

Trabzonspor'un kanat bölgesinde üretken ve skorer bir profile yöneldiği, bu nedenle rotasını MLS'e çevirdiği belirtildi. Anders Dreyer, 27 yaşında, 1.70 metre boyunda, sol ayağını kullanan ve hücum hattında görev yapan bir oyuncu.

TRANSFERİ ZORLAŞTIRAN SÖZLEŞME

Trabzonspor cephesinde süreci güçleştiren en önemli başlık ise Dreyer'in kontrat durumu. San Diego FC, Ocak 2026'da Anders Dreyer ile 2028-29 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığını, kulüpte ayrıca 2029-30 sezonu için opsiyon bulunduğunu açıkladı.