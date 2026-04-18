Paul Onuachu ilk 11'deki yerini aldı ONUACHU YENİDEN İLK 11'DE Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi en dikkat çeken hamle Paul Onuachu'nun ilk 11'e dönmesi oldu. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Nijeryalı futbolcu, bu kez Fatih Tekke'nin başlangıç planında yer aldı. Folcarelli'nin yokluğunda yapılan bu tercih, bordo-mavili takımın ön alandaki fiziksel gücünü ve ceza sahası etkinliğini artırma hedefi olarak öne çıktı. Trabzonspor teknik heyeti, kritik maç öncesi Onuachu'yu doğrudan sahaya sürerek hücumda daha net bir ağırlık kurmayı amaçladı.

Ernest Muçi uzun süre sonra kadroya girdi MUÇİ İKİ HAFTA SONRA KADRODA Trabzonspor'da bir diğer önemli gelişme Ernest Muçi'nin yeniden maç kadrosuna dahil edilmesi oldu. Son olarak ligin 27. haftasında Eyüpspor karşısında forma giyen ve ardından sakatlanan oyuncu, Galatasaray ile Alanyaspor maçlarını kaçırmıştı. Bordo-mavili futbolcu, iki haftalık aranın ardından Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı. Bu dönüş, Trabzonspor'un hücum rotasyonunda elini güçlendiren önemli ayrıntılardan biri olarak dikkat çekti.

Oleksandr Zubkov beklentileri karşılayamadı TRİBÜNLERİ DOLDURDULAR Trabzonspor taraftarı, Başakşehir maçı öncesinde takımını yalnız bırakmadı. Galatasaray maçının ardından yaşanan tribün olayları sonrası yaklaşık 34 bin taraftarın kartlarının bloke olmasına rağmen yönetimin bilet fiyatlarında yaptığı düzenleme, tribünlere doğrudan yansıdı. Batı tribün için 200 lira, Doğu tribün için 10 lira, güney ve kale arkası tribünler için ise 5 lira olarak açıklanan bilet fiyatlarının kısa sürede tükenmesiyle birlikte bordo-mavili taraftarlar tribünleri doldurdu. Stadyumda dağıtılan Türk bayrakları ve Trabzonspor bayraklarıyla ortaya güçlü bir atmosfer çıktı.