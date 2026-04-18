Trabzonspor, Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'de 30. haftayı 1 puanla kapattı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesi 73. dakikada açıldı. Mustafa Eskihellaç'ın ara pası sonrası topla buluşan Felipe Augusto, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Davie Selke skoru dengelemeyi başardı.
Fatih Tekke ve öğrencileri, şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşadı.
Karadeniz temsilcisi gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Opoku'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
18. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda yerden seken top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
27. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pina, topu ceza alanı son çizgisine yakın olan Augusto'ya aktardı. Bu futbolcunun pasında yakın mesafeden Onuachu'nun dokunduğu meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
36. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden önünde bulan Onur Bulut'un şutunda kaleci Onana, yerden gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.
41. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı köşe atışında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Savic, sert bir şutla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
59. dakikada Nwakaeme'nin ortasında Augusto'dan önce savunmada Duarte'nin ayağının ucuyla müdahalesiyle meşin yuvarlak kale direğinin dibinden kornere gitti.
73. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
89. dakikada Augusto'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Kazimcan Karataş'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i sahasında ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli'nin yokluğunda Paul Onuachu'yu yeniden ilk 11'de görevlendirdi.
Karadeniz ekibinde Folcarelli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Edin Visca ve Taha Emre İnce de maç kadrosunda yer almadı. Fatih Tekke'nin tercihleri, Trabzonspor'un hem hücum gücü hem de kadro dengesi açısından dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı.
ONUACHU YENİDEN İLK 11'DE
Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi en dikkat çeken hamle Paul Onuachu'nun ilk 11'e dönmesi oldu. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Nijeryalı futbolcu, bu kez Fatih Tekke'nin başlangıç planında yer aldı.
Folcarelli'nin yokluğunda yapılan bu tercih, bordo-mavili takımın ön alandaki fiziksel gücünü ve ceza sahası etkinliğini artırma hedefi olarak öne çıktı. Trabzonspor teknik heyeti, kritik maç öncesi Onuachu'yu doğrudan sahaya sürerek hücumda daha net bir ağırlık kurmayı amaçladı.
MUÇİ İKİ HAFTA SONRA KADRODA
Trabzonspor'da bir diğer önemli gelişme Ernest Muçi'nin yeniden maç kadrosuna dahil edilmesi oldu. Son olarak ligin 27. haftasında Eyüpspor karşısında forma giyen ve ardından sakatlanan oyuncu, Galatasaray ile Alanyaspor maçlarını kaçırmıştı.
Bordo-mavili futbolcu, iki haftalık aranın ardından Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı. Bu dönüş, Trabzonspor'un hücum rotasyonunda elini güçlendiren önemli ayrıntılardan biri olarak dikkat çekti.
TRİBÜNLERİ DOLDURDULAR
Trabzonspor taraftarı, Başakşehir maçı öncesinde takımını yalnız bırakmadı. Galatasaray maçının ardından yaşanan tribün olayları sonrası yaklaşık 34 bin taraftarın kartlarının bloke olmasına rağmen yönetimin bilet fiyatlarında yaptığı düzenleme, tribünlere doğrudan yansıdı.
Batı tribün için 200 lira, Doğu tribün için 10 lira, güney ve kale arkası tribünler için ise 5 lira olarak açıklanan bilet fiyatlarının kısa sürede tükenmesiyle birlikte bordo-mavili taraftarlar tribünleri doldurdu. Stadyumda dağıtılan Türk bayrakları ve Trabzonspor bayraklarıyla ortaya güçlü bir atmosfer çıktı.
MÜZİK ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar ile kulübün eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle karşılaşma öncesinde stadyumda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler iptal edildi. Bu karar, maç öncesi atmosferin farklı bir duygusal çerçevede şekillenmesine neden oldu.
Trabzonspor taraftarı, Kahramanmaraş'taki olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler ile Atay Aktuğ'un fotoğraflarının yer aldığı pankartları maraton tribüne astı. Bordo-mavili futbolcular da ısınmaya Atay Aktuğ'un fotoğrafının bulunduğu siyah tişörtlerle çıktı.
DUYGUSAL MESAJLAR VERİLDİ
Karşılaşma öncesinde iki takım sahaya, "Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.