CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'dan Abdul Fatawu atağı! Transfer için ilk temas kuruldu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kanat hattına yapılacak takviye için rotasını Abdul Fatawu’ya çevirdi. Bordo-mavililerin, Leicester City forması giyen 22 yaşındaki yıldız için ilk teması Paul Onuachu’nun menajeri üzerinden kurduğu ve transferde önceliği kiralama formülüne verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'dan Abdul Fatawu atağı! Transfer için ilk temas kuruldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor, Leicester City'nin 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatawu'yu kadrosuna katmak için Paul Onuachu'nun menajeri üzerinden ilk teması kurdu.
  • Bordo-mavili kulüp, piyasa değeri 22 milyon euro olan futbolcu için öncelikli olarak kiralama artı satın alma opsiyonlu transfer modelini tercih ediyor.
  • Abdul Fatawu, Leicester City formasıyla bu sezon 41 maçta 9 gol ve 7 asist üretti.
  • Ganalı futbolcunun Leicester City ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve olası satıştan elde edilecek gelirin yüzde 17'si eski kulübü Sporting CP'ye gidecek.
  • Trabzonspor, sağ ve sol kanatta oynayabilen oyuncuyu hücum hattını güçlendirmek ve taktik esneklik kazanmak amacıyla transfer listesine aldı.

Trabzonspor, yeni sezon planlamasında kanat hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bordo-mavili ekipte gündeme gelen son isim, Leicester City forması giyen Abdul Fatawu oldu. 22 yaşındaki Ganalı futbolcu için ilk temasın Paul Onuachu'nun menajeri üzerinden kurulduğu öğrenilirken transfer dosyasında öncelik kiralama modeline verildi.

Trabzonspor cephesinde bu hamlenin yalnızca kısa vadeli bir takviye olarak görülmediği ortaya çıktı. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen genç oyuncunun yaşı, dinamizmi ve üretkenliği, bordo-mavililerin transfer planında Fatawu'yu öne çıkaran başlıklar arasında yer aldı.

Abdul Fatawu Issahaku'nun güncel piyasa değeri 24 milyon euro

KANAT TRANSFERİNDE FATAWU ADIMI

Trabzonspor, sağ kanat transferi için belirlediği hedefler arasında Abdul Fatawu ismini ilk sıralara yazdı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki oyuncu için temaslarını başlatırken dosyayı doğrudan sonuca götürebilecek bir zemin aradığı ifade edildi.

İlk bağlantının Paul Onuachu'nun menajeri aracılığıyla kurulması, Trabzonspor'un süreci tanıdık ve doğrudan bir kanal üzerinden ilerletmek istediğini gösterdi. Bu yöntem, transfer görüşmelerinde zaman kazanma ve zemini netleştirme açısından önemli bir detay olarak öne çıktı.

Abdul Fatawu Issahaku Gana formasını da terletiyor

ÖNCELİK KİRALAMA FORMÜLÜ

Trabzonspor yönetimi, Abdul Fatawu transferinde satın alma yerine ilk aşamada kiralama modeline odaklandı. Bordo-mavililerin planında, mali yükü doğrudan artırmadan oyuncuyu kadroya kazandıracak daha esnek bir formül bulunuyor.

Bu nedenle kiralama artı satın alma opsiyonlu model ön plana çıktı. Kulübün, hem bugünü kurtaracak hem de geleceğe yatırım niteliği taşıyacak bir dosyayı mali açıdan kontrollü biçimde çözmek istediği görülüyor.

Abdul Fatawu Issahaku birçok mevkide forma giyebiliyor

22 MİLYON EUROLUK DEĞER DENGEYİ ZORLUYOR

Abdul Fatawu'nun piyasa değerinin 22 milyon euro seviyesinde olması, transferde doğrudan bonservisli hamleyi zorlaştıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu tablo, Trabzonspor'un neden kiralama ağırlıklı düşündüğünü daha net hale getiriyor.

Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç yıldız için bonservis denkleminde bir başka dikkat çekici ayrıntı da bulunuyor. Oyuncunun olası satışından elde edilecek gelirin yüzde 17'sinin eski kulübü Sporting CP'ye gidecek olması, süreci daha karmaşık bir hale getiriyor.

Abdul Fatawu Issahaku bu sezon 9 gol atıp 7 asist yaptı

RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN PROFİL

Abdul Fatawu, Leicester City formasıyla bu sezon 41 maça çıktı. Ganalı futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 7 asist üreterek hücum hattında doğrudan fark yaratan bir performans ortaya koydu.

Toplamda 3 bin 462 dakika sahada kalan oyuncu, takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı. Championship kariyerinde ise 81 maçta 15 gol ve 20 asistlik katkı veren Fatawu, yalnızca anlık değil sürdürülebilir üretimiyle de dikkat çekiyor.

Trabzonspor'un transfer listesindeki isimlerden bir de Abdul Fatawu Issahaku

TRABZONSPOR NEDEN BU İSME YÖNELDİ?

Modern futbolun aranan profilleri arasında gösterilen Abdul Fatawu, hız, teknik kapasite ve skor katkısını aynı potada buluşturmasıyla öne çıkıyor. Sağ ve sol kanatta görev alabilmesi, teknik ekibe taktik esneklik sağlama potansiyeli taşıyor.

Trabzonspor'un bu hamlesi, yalnızca bir boşluğu doldurma isteği değil, doğrudan oyunun hücum yönünü güçlendirme hedefi olarak okunuyor. Bordo-mavililer, kanat hattında seviye yükseltecek ve gelecekte de değer üretebilecek bir oyuncu üzerinde yoğunlaşıyor.

Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

Atay Aktuğ yaşamını yitirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler