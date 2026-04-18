Abdul Fatawu Issahaku birçok mevkide forma giyebiliyor

22 MİLYON EUROLUK DEĞER DENGEYİ ZORLUYOR

Abdul Fatawu'nun piyasa değerinin 22 milyon euro seviyesinde olması, transferde doğrudan bonservisli hamleyi zorlaştıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu tablo, Trabzonspor'un neden kiralama ağırlıklı düşündüğünü daha net hale getiriyor.

Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç yıldız için bonservis denkleminde bir başka dikkat çekici ayrıntı da bulunuyor. Oyuncunun olası satışından elde edilecek gelirin yüzde 17'sinin eski kulübü Sporting CP'ye gidecek olması, süreci daha karmaşık bir hale getiriyor.