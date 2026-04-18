Trabzonspor, yeni sezon planlamasında kanat hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bordo-mavili ekipte gündeme gelen son isim, Leicester City forması giyen Abdul Fatawu oldu. 22 yaşındaki Ganalı futbolcu için ilk temasın Paul Onuachu'nun menajeri üzerinden kurulduğu öğrenilirken transfer dosyasında öncelik kiralama modeline verildi.
Trabzonspor cephesinde bu hamlenin yalnızca kısa vadeli bir takviye olarak görülmediği ortaya çıktı. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen genç oyuncunun yaşı, dinamizmi ve üretkenliği, bordo-mavililerin transfer planında Fatawu'yu öne çıkaran başlıklar arasında yer aldı.
KANAT TRANSFERİNDE FATAWU ADIMI
Trabzonspor, sağ kanat transferi için belirlediği hedefler arasında Abdul Fatawu ismini ilk sıralara yazdı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki oyuncu için temaslarını başlatırken dosyayı doğrudan sonuca götürebilecek bir zemin aradığı ifade edildi.
İlk bağlantının Paul Onuachu'nun menajeri aracılığıyla kurulması, Trabzonspor'un süreci tanıdık ve doğrudan bir kanal üzerinden ilerletmek istediğini gösterdi. Bu yöntem, transfer görüşmelerinde zaman kazanma ve zemini netleştirme açısından önemli bir detay olarak öne çıktı.
ÖNCELİK KİRALAMA FORMÜLÜ
Trabzonspor yönetimi, Abdul Fatawu transferinde satın alma yerine ilk aşamada kiralama modeline odaklandı. Bordo-mavililerin planında, mali yükü doğrudan artırmadan oyuncuyu kadroya kazandıracak daha esnek bir formül bulunuyor.
Bu nedenle kiralama artı satın alma opsiyonlu model ön plana çıktı. Kulübün, hem bugünü kurtaracak hem de geleceğe yatırım niteliği taşıyacak bir dosyayı mali açıdan kontrollü biçimde çözmek istediği görülüyor.
22 MİLYON EUROLUK DEĞER DENGEYİ ZORLUYOR
Abdul Fatawu'nun piyasa değerinin 22 milyon euro seviyesinde olması, transferde doğrudan bonservisli hamleyi zorlaştıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu tablo, Trabzonspor'un neden kiralama ağırlıklı düşündüğünü daha net hale getiriyor.
Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç yıldız için bonservis denkleminde bir başka dikkat çekici ayrıntı da bulunuyor. Oyuncunun olası satışından elde edilecek gelirin yüzde 17'sinin eski kulübü Sporting CP'ye gidecek olması, süreci daha karmaşık bir hale getiriyor.
RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN PROFİL
Abdul Fatawu, Leicester City formasıyla bu sezon 41 maça çıktı. Ganalı futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 7 asist üreterek hücum hattında doğrudan fark yaratan bir performans ortaya koydu.
Toplamda 3 bin 462 dakika sahada kalan oyuncu, takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı. Championship kariyerinde ise 81 maçta 15 gol ve 20 asistlik katkı veren Fatawu, yalnızca anlık değil sürdürülebilir üretimiyle de dikkat çekiyor.
TRABZONSPOR NEDEN BU İSME YÖNELDİ?
Modern futbolun aranan profilleri arasında gösterilen Abdul Fatawu, hız, teknik kapasite ve skor katkısını aynı potada buluşturmasıyla öne çıkıyor. Sağ ve sol kanatta görev alabilmesi, teknik ekibe taktik esneklik sağlama potansiyeli taşıyor.
Trabzonspor'un bu hamlesi, yalnızca bir boşluğu doldurma isteği değil, doğrudan oyunun hücum yönünü güçlendirme hedefi olarak okunuyor. Bordo-mavililer, kanat hattında seviye yükseltecek ve gelecekte de değer üretebilecek bir oyuncu üzerinde yoğunlaşıyor.