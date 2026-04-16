Ertuğrul Doğan: Hakemlerden en fazla çeken takım Trabzonspor

Ertuğrul Doğan, 4 büyük takım arasında hakemlerden en fazla çeken kulübün Trabzonspor olduğunun altını çizerek, “Bizden sonra da Beşiktaş geliyor. Serdal Adalı da çok değerli bir kardeşim. Beşiktaş’a karşı aklımda her zaman olumlu düşünceler var” ifadelerini kullandı

Lider Galatasaray'ın puan kaybetmesi ile Trabzonspor, ligde şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

Bordo-Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği etkinlikte dikkat çekici açıklamalara imza attı.

Ertuğrul Doğan, "Dört büyük takım arasında hakemlerden en fazla çeken kulüp Trabzonspor. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da çok değerli bir kardeşim. Beşiktaş'a karşı aklımda her zaman olumlu düşünceler var" ifadelerini kullandı. Göreve geldiğinden bu yana sürdürülebilir bir ekonomi modeli üzerinde duran ve bu bağlamda Bankalar Birliği'nden de çıkan Bordo-Mavili kulübün başkanı, yatırımlarıyla ilgili de bilgi verip, "Kemerburgaz'da bir yer talebimiz var. Cumhurbaşkanımızda imzada, bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bünyemize katacağız. Ayrıca Avrupa'nın en büyük akademi merkezini İstanbul'da yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a Başakşehir maçı öncesi müjde! Paul Onuachu antrenmana katıldı
Trabzonspor'a Onuachu müjdesi

