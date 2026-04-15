Sports Boom kaynaklı haberde, Chelsea'nin Oulai için 45-50 milyon euro bandında bir bonservis bedelini değerlendirdiği öne sürüldü. Ayrıca Trabzonspor yönetiminin 40 milyon euronun altındaki tekliflerde pazarlık masasına oturmayı düşünmediği aktarıldı.

Christ Inao Oulai Trabzonspor'daki performansıyla milli takıma kadar yükseldi CHELSEA İDDİASI ÖNE ÇIKTI Premier Lig devinin, Christ Inao Oulai için yaz transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi. Haberde Chelsea'nin yarışta öne çıktığı, ancak İngiltere'den başka kulüplerin de oyuncuyu izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.