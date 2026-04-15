Sports Boom kaynaklı haberde, Chelsea'nin Oulai için 45-50 milyon euro bandında bir bonservis bedelini değerlendirdiği öne sürüldü. Ayrıca Trabzonspor yönetiminin 40 milyon euronun altındaki tekliflerde pazarlık masasına oturmayı düşünmediği aktarıldı.
CHELSEA İDDİASI ÖNE ÇIKTI
Premier Lig devinin, Christ Inao Oulai için yaz transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi. Haberde Chelsea'nin yarışta öne çıktığı, ancak İngiltere'den başka kulüplerin de oyuncuyu izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.
TRABZONSPOR CEPHESİNDE BEKLENTİ YÜKSEK
Transfer haberlerinde bordo-mavili kulübün 40 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı vurgulandı. Bu rakamın daha da yüksekğe çıkabilmesi adına görüşmelere yön verilecek. Başkan Ertuğrul Doğan hem borcun azalması hem de gelecek senenin kadrosunu kurabilmek adına genç futbolcunun satışını en doğru noktada yapmayı hedefliyor.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR SÜRÜYOR
Transfermarkt verilerine göre Christ Inao Oulai, 20 Ağustos 2025'te Trabzonspor'a katıldı. Fildişi Sahilli orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Aynı kayıtta oyuncunun güncel piyasa değeri de 17 milyon euro olarak yer alıyor.
6 GOLLÜK KATKISI VAR
Bordo mavili ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, 23 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu mücadelelerde 2 kez ağları sarsıp 4 de asist yaparak etkileyici bir performans gösterdi. Ayrıca Fildişi Sahilleri'nde milli takım performansıyla da ön plana çıkmayı başardı.