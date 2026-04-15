Trabzonspor'un yıldızı Oulai'ye 3 talip! Transferde 40 milyon euroluk savaş

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken Trabzonspor’da Christ Inao Oulai için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekibi Chelsea, 20 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında. Ayrıca Bournemouth ve Brighton’ın da genç oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un yıldızı Oulai'ye 3 talip! Transferde 40 milyon euroluk savaş

Sports Boom kaynaklı haberde, Chelsea'nin Oulai için 45-50 milyon euro bandında bir bonservis bedelini değerlendirdiği öne sürüldü. Ayrıca Trabzonspor yönetiminin 40 milyon euronun altındaki tekliflerde pazarlık masasına oturmayı düşünmediği aktarıldı.

Christ Inao Oulai Trabzonspor'daki performansıyla milli takıma kadar yükseldi

CHELSEA İDDİASI ÖNE ÇIKTI

Premier Lig devinin, Christ Inao Oulai için yaz transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi. Haberde Chelsea'nin yarışta öne çıktığı, ancak İngiltere'den başka kulüplerin de oyuncuyu izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Christ Inao Oulai bu sezon 6 gole katkıda bulundu

TRABZONSPOR CEPHESİNDE BEKLENTİ YÜKSEK

Transfer haberlerinde bordo-mavili kulübün 40 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı vurgulandı. Bu rakamın daha da yüksekğe çıkabilmesi adına görüşmelere yön verilecek. Başkan Ertuğrul Doğan hem borcun azalması hem de gelecek senenin kadrosunu kurabilmek adına genç futbolcunun satışını en doğru noktada yapmayı hedefliyor.

Christ Inao Oulai, Trabzonspor kariyerine etkileyici bir başlangıç yaparak dikkat çekmeyi başardı

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR SÜRÜYOR

Transfermarkt verilerine göre Christ Inao Oulai, 20 Ağustos 2025'te Trabzonspor'a katıldı. Fildişi Sahilli orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Aynı kayıtta oyuncunun güncel piyasa değeri de 17 milyon euro olarak yer alıyor.

Trabzonspor'un Christ Inao Oulai planı, Dünya Kupası'ndaki formuna göre daha da yüksek bonservislere satabilmek

6 GOLLÜK KATKISI VAR

Bordo mavili ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, 23 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu mücadelelerde 2 kez ağları sarsıp 4 de asist yaparak etkileyici bir performans gösterdi. Ayrıca Fildişi Sahilleri'nde milli takım performansıyla da ön plana çıkmayı başardı.

