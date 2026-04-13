CANLI YAYIN
Geri

Onuachu Başakşehir'e yetişecek mi? Tekke'den talimat

Trabzonspor, sakatlığı süren Paul Onuachu’yu Başakşehir maçına yetiştirmek için sağlık ekibine özel talimat verdi. Golcünün yokluğunda takım 4 maçta 7 puan kaybetti.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da hücum hattının kilit ismi Paul Onuachu'nun dönüş süreci hızlandırıldı. Alanyaspor maçı öncesi antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Nijeryalı oyuncunun yapılan MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı.

Onuachu'nun yokluğunda Trabzonspor 4 maçta 7 puan kaybetti.
SAĞLIK EKİBİNE TALİMAT

Teknik heyet, oyuncunun son durumunu yakından takip ederken kulüp doktorlarına özel bir program hazırlanması yönünde talimat verdi. Onuachu'nun pazar günü oynanacak İstanbul Başakşehir karşılaşmasına yetişmesi için tedavi süreci yoğunlaştırıldı.

Onuachu, Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde.
YOKLUĞU SONUÇLARA YANSIDI

Trabzonspor, Onuachu'nun forma giyemediği 4 karşılaşmada toplam 7 puan kaybetti. Hücum hattındaki etkinliğiyle öne çıkan golcünün yokluğu, takımın skor üretimini doğrudan etkiledi.

Teknik ekip, oyuncunun son kontrollerine göre Başakşehir maçındaki durumuna karar verecek.

