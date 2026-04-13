Trabzonspor'da hücum hattının kilit ismi Paul Onuachu'nun dönüş süreci hızlandırıldı. Alanyaspor maçı öncesi antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Nijeryalı oyuncunun yapılan MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı.
SAĞLIK EKİBİNE TALİMAT
Teknik heyet, oyuncunun son durumunu yakından takip ederken kulüp doktorlarına özel bir program hazırlanması yönünde talimat verdi. Onuachu'nun pazar günü oynanacak İstanbul Başakşehir karşılaşmasına yetişmesi için tedavi süreci yoğunlaştırıldı.
YOKLUĞU SONUÇLARA YANSIDI
Trabzonspor, Onuachu'nun forma giyemediği 4 karşılaşmada toplam 7 puan kaybetti. Hücum hattındaki etkinliğiyle öne çıkan golcünün yokluğu, takımın skor üretimini doğrudan etkiledi.
Teknik ekip, oyuncunun son kontrollerine göre Başakşehir maçındaki durumuna karar verecek.