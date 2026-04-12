Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Ozan Tufan performansıyla öne çıktı. Karşılaşmada takımının golünü kaydeden tecrübeli orta saha, son haftalardaki istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.
SON 6 MAÇTA İLK 11
Teknik direktör Fatih Tekke'nin sezonun ilk bölümünde sınırlı süre verdiği Ozan Tufan, son haftalarda kadronun temel parçalarından biri oldu. 24. haftadaki Fatih Karagümrük maçıyla birlikte ilk 11'de düzenli forma giymeye başlayan oyuncu, savunmanın sağında ve orta sahada görev aldı.
Ozan Tufan; Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray ve Alanyaspor karşılaşmaları dahil son 6 lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak üst sıralar için önemli bir seri yakaladı.
GOLLE GELEN KATKI
Sezon genelinde 20 maçta 1025 dakika süre alan Ozan Tufan, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk golünü kaydetti. Hücum katkısının yanı sıra oyun içindeki rolü de genişleyen oyuncu, farklı pozisyonlarda görev alarak teknik heyetin tercihleri arasında yer aldı.
Hull City'den transfer edilen ve sezonun ilk bölümünde sınırlı süreler bulan Ozan Tufan, son 6 haftada yakaladığı süreklilikle birlikte bu sezon toplam 11 maçta ilk 11'de görev aldı.