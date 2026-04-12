CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'da Ozan parıltısı!

Ozan Tufan, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle Trabzonspor kadrosunda ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Deneyimli oyuncu, Alanyaspor deplasmanında attığı golle bu süreci pekiştirdi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor'da Ozan Tufan, Corendon Alanyaspor ile 1-1 biten maçta takımının golünü kaydetti.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Ozan Tufan, 24. haftadan itibaren son 6 lig maçında ilk 11'de forma giydi.
  • Trabzonspor, Ozan Tufan'ın ilk 11'de yer aldığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
  • Hull City'den transfer edilen Ozan Tufan, bu sezon 20 maçta 1025 dakika süre aldı.
  • Ozan Tufan, savunmanın sağında ve orta sahada görev alarak farklı pozisyonlarda oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Ozan Tufan performansıyla öne çıktı. Karşılaşmada takımının golünü kaydeden tecrübeli orta saha, son haftalardaki istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.

Asıl mevkisi orta saha olan Ozan Tufan, zaman zaman sağ bek oynadı.
SON 6 MAÇTA İLK 11

Teknik direktör Fatih Tekke'nin sezonun ilk bölümünde sınırlı süre verdiği Ozan Tufan, son haftalarda kadronun temel parçalarından biri oldu. 24. haftadaki Fatih Karagümrük maçıyla birlikte ilk 11'de düzenli forma giymeye başlayan oyuncu, savunmanın sağında ve orta sahada görev aldı.

Ozan Tufan; Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray ve Alanyaspor karşılaşmaları dahil son 6 lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak üst sıralar için önemli bir seri yakaladı.

Ozan, Alanyaspor karşısında takımının tek golünü attı.
GOLLE GELEN KATKI

Sezon genelinde 20 maçta 1025 dakika süre alan Ozan Tufan, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk golünü kaydetti. Hücum katkısının yanı sıra oyun içindeki rolü de genişleyen oyuncu, farklı pozisyonlarda görev alarak teknik heyetin tercihleri arasında yer aldı.

Hull City'den transfer edilen ve sezonun ilk bölümünde sınırlı süreler bulan Ozan Tufan, son 6 haftada yakaladığı süreklilikle birlikte bu sezon toplam 11 maçta ilk 11'de görev aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev alev! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları
SONRAKİ HABER

Şampiyonluk yarışında kalan maçlar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler