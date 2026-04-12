Asıl mevkisi orta saha olan Ozan Tufan, zaman zaman sağ bek oynadı.

SON 6 MAÇTA İLK 11

Teknik direktör Fatih Tekke'nin sezonun ilk bölümünde sınırlı süre verdiği Ozan Tufan, son haftalarda kadronun temel parçalarından biri oldu. 24. haftadaki Fatih Karagümrük maçıyla birlikte ilk 11'de düzenli forma giymeye başlayan oyuncu, savunmanın sağında ve orta sahada görev aldı.

Ozan Tufan; Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray ve Alanyaspor karşılaşmaları dahil son 6 lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak üst sıralar için önemli bir seri yakaladı.