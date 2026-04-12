Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: Sınırlı sayıda üretilmiştir

Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılıların iki puan kaybettiği mücadelenin ardından Trabzonspor'dan gönderme geldi.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: Sınırlı sayıda üretilmiştir
  • Trabzonspor, ara transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Christ Oulai'nin fotoğrafını 'Sınırlı sayıda üretilmiştir' ifadesiyle sosyal medyadan paylaştı.
  • Bordo-mavili kulübün paylaşımı, Galatasaray'ın daha önce Trabzonspor'un Alanyaspor'a karşı puan kaybetmesi sonrası gülücük emojili antrenman fotoğrafı paylaşmasına gönderme olarak yorumlandı.
  • Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş yankı buldu ve taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor'un aldığı beraberlik sonrası Galatasaray'dan gülücük emojisinin yer aldığı antrenman fotoğrafları paylaşılmıştı. Sarı kırmızılıların Kocaelispor'a ikinci kez takılmasının ardından bu kez bordo mavililerden gönderme geldi.

Christ Inao Oulai'nin adı ara transferde Galatasaray ile anıldı

OULAI PAYLAŞILDI

Bordo-mavili kulüp, ara transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Christ Oulai'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonspor'un paylaşımında, Christ Oulai görselinin yanında "Sınırlı sayıda üretilmiştir." ifadesi yer aldı. Karadeniz temsilcisi ayrıca paylaşımına bordo-mavili kalp emojileri de ekledi.

Trabzonspor'un Christ Inao Oulai paylaşımı ilgi gördü

TARAFTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Söz konusu paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, kulüplerinin mesajına beğeni yağdırıp RT yaparak destek verdi.

