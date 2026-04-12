Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor'un aldığı beraberlik sonrası Galatasaray'dan gülücük emojisinin yer aldığı antrenman fotoğrafları paylaşılmıştı. Sarı kırmızılıların Kocaelispor'a ikinci kez takılmasının ardından bu kez bordo mavililerden gönderme geldi.
OULAI PAYLAŞILDI
Bordo-mavili kulüp, ara transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Christ Oulai'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonspor'un paylaşımında, Christ Oulai görselinin yanında "Sınırlı sayıda üretilmiştir." ifadesi yer aldı. Karadeniz temsilcisi ayrıca paylaşımına bordo-mavili kalp emojileri de ekledi.
TARAFTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Söz konusu paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, kulüplerinin mesajına beğeni yağdırıp RT yaparak destek verdi.
