Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş yankı buldu ve taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Bordo-mavili kulübün paylaşımı, Galatasaray'ın daha önce Trabzonspor'un Alanyaspor'a karşı puan kaybetmesi sonrası gülücük emojili antrenman fotoğrafı paylaşmasına gönderme olarak yorumlandı.

Trabzonspor, ara transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Christ Oulai'nin fotoğrafını 'Sınırlı sayıda üretilmiştir' ifadesiyle sosyal medyadan paylaştı.

Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor'un aldığı beraberlik sonrası Galatasaray'dan gülücük emojisinin yer aldığı antrenman fotoğrafları paylaşılmıştı. Sarı kırmızılıların Kocaelispor'a ikinci kez takılmasının ardından bu kez bordo mavililerden gönderme geldi.