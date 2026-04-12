Süper Lig'de zirve mücadelesi haftalar geçtikçe daha da kızışıyor. Trabzonspor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray da Kocaelispor'a 1-1'lik skorla takılıp evinde 2 puan kaybetti. Kalan 5 haftadaki program da merak konusu. Ligin kaderini belirleyecek karşılaşmaların ardından şampiyon belirlenecek.
GALATASARAY'IN MAÇLARI
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR'UN MAÇLARI
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği