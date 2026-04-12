Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev alev! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışı kızıştı. Fenerbahçe puan farkını ikiye indirip umutlarını artırdı. Trabzonspor elde ettiği beraberliğe rağmen farkın kapanmamasına sevindi. İşte 3 dev kulübün kalan maçları...

  • Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 yenerek 3 puan alırken Galatasaray Kocaelispor'a 1-1 berabere kalarak evinde 2 puan kaybetti.
  • Trabzonspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybına devam etti.
  • Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 5 hafta kaldı ve zirve mücadelesi kızışıyor.
  • Galatasaray'ın kalan maçlarında Fenerbahçe derbisi öne çıkarken Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı bulunuyor.
  • Fenerbahçe'nin kalan fikstüründe Galatasaray derbisi dışında tüm maçları kritik önem taşıyor.

Süper Lig'de zirve mücadelesi haftalar geçtikçe daha da kızışıyor. Trabzonspor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray da Kocaelispor'a 1-1'lik skorla takılıp evinde 2 puan kaybetti. Kalan 5 haftadaki program da merak konusu. Ligin kaderini belirleyecek karşılaşmaların ardından şampiyon belirlenecek.

Galatasaray evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalıp rakibine bu sezon rakibine 5 puan kaybetti

GALATASARAY'IN MAÇLARI
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü

TRABZONSPOR'UN MAÇLARI
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği

İzmir'de 6 gollü düello! Göztepe - Kasımpaşa: 3-3
İzmir'de nefes kesen maç

