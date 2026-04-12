Süper Lig'de zirve mücadelesi haftalar geçtikçe daha da kızışıyor. Trabzonspor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray da Kocaelispor'a 1-1'lik skorla takılıp evinde 2 puan kaybetti. Kalan 5 haftadaki program da merak konusu. Ligin kaderini belirleyecek karşılaşmaların ardından şampiyon belirlenecek.