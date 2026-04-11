Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ve Oğuz Aydın'ın da Trabzonspor'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Oğuz Aydın cephesinde dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takımda düşünülmediği öne sürülen milli futbolcu için Trabzonspor'un yeniden devreye gireceği belirtildi. Haberde, bordo-mavili ekibin ara transfer döneminde sonuçlandıramadığı girişimi yaz aylarında tekrar gündemine alacağı aktarıldı.

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, teknik direktör Fatih Tekke'nin 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve sezon bittikten sonra transfer için yeniden temas kurulmasının beklendiği ifade edildi.

Oğuz Aydın Trabzonspor'a imza atması halinde eski hocası Fatih Tekke ile beraber çalışacak

SEZON SONUNDA TEMAS BEKLENİYOR

Transfer iddiasında, Trabzonspor'un ligin tamamlanmasının ardından Oğuz Aydın için resmi adımlarını hızlandıracağı öne sürüldü. Fenerbahçe cephesinin de oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı savunulurken, Oğuz Aydın'ın da bordo-mavili kulübe transfer fikrine olumlu yaklaştığı iddia edildi. Bu bölüm şu aşamada basın kaynaklı bir kulis niteliği taşıyor.