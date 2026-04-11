Trabzonspor ilk transferini Fenerbahçe'den yapacak! Milli futbolcu imzaya yakın

Fenerbahçe’de gelecek sezon planlamasında adı ayrılık ihtimaliyle anılan Oğuz Aydın için Trabzonspor iddiası gündeme geldi. Bordo-mavililer, sezonun tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki futbolcu için yeniden temas kurmaya hazırlanıyor.

  • Trabzonspor, Fenerbahçe'de gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen Oğuz Aydın'ı transfer etmek için sezon sonunda yeniden girişimde bulunacak.
  • Teknik direktör Fatih Tekke'nin 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve sezon bittikten sonra temas kurulmasının beklendiği belirtildi.
  • Fenerbahçe'nin oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ve Oğuz Aydın'ın da Trabzonspor'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı iddia edildi.
  • Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
  • Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Oğuz Aydın cephesinde dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takımda düşünülmediği öne sürülen milli futbolcu için Trabzonspor'un yeniden devreye gireceği belirtildi. Haberde, bordo-mavili ekibin ara transfer döneminde sonuçlandıramadığı girişimi yaz aylarında tekrar gündemine alacağı aktarıldı.

Oğuz Aydın Dünya Kupası'na gitmek istiyor

OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, teknik direktör Fatih Tekke'nin 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve sezon bittikten sonra transfer için yeniden temas kurulmasının beklendiği ifade edildi.

Oğuz Aydın Trabzonspor'a imza atması halinde eski hocası Fatih Tekke ile beraber çalışacak

SEZON SONUNDA TEMAS BEKLENİYOR

Transfer iddiasında, Trabzonspor'un ligin tamamlanmasının ardından Oğuz Aydın için resmi adımlarını hızlandıracağı öne sürüldü. Fenerbahçe cephesinin de oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı savunulurken, Oğuz Aydın'ın da bordo-mavili kulübe transfer fikrine olumlu yaklaştığı iddia edildi. Bu bölüm şu aşamada basın kaynaklı bir kulis niteliği taşıyor.

Oğuz Aydın Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamadı

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR

Transfermarkt verilerine göre Oğuz Aydın, 2024 yazından bu yana Fenerbahçe forması giyiyor. 27 Ekim 2000 doğumlu futbolcunun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri de 8 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

