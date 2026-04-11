Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Oğuz Aydın cephesinde dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takımda düşünülmediği öne sürülen milli futbolcu için Trabzonspor'un yeniden devreye gireceği belirtildi. Haberde, bordo-mavili ekibin ara transfer döneminde sonuçlandıramadığı girişimi yaz aylarında tekrar gündemine alacağı aktarıldı.
OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE
Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, teknik direktör Fatih Tekke'nin 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve sezon bittikten sonra transfer için yeniden temas kurulmasının beklendiği ifade edildi.
SEZON SONUNDA TEMAS BEKLENİYOR
Transfer iddiasında, Trabzonspor'un ligin tamamlanmasının ardından Oğuz Aydın için resmi adımlarını hızlandıracağı öne sürüldü. Fenerbahçe cephesinin de oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı savunulurken, Oğuz Aydın'ın da bordo-mavili kulübe transfer fikrine olumlu yaklaştığı iddia edildi. Bu bölüm şu aşamada basın kaynaklı bir kulis niteliği taşıyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Transfermarkt verilerine göre Oğuz Aydın, 2024 yazından bu yana Fenerbahçe forması giyiyor. 27 Ekim 2000 doğumlu futbolcunun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri de 8 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.