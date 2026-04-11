CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor'a Alanya'da penaltı şoku! İşte tartışılan pozisyon

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oldu. 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekip lehine verilen penaltı kararı karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor-Alanyaspor maçında hakem Mehmet Türkmen, VAR incelemesi sonrası kararını değiştirerek Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi.
  • Pozisyonda Alanyaspor'un Güven Yalçın'ı, Trabzonspor'un Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yere düştü.
  • Hakem Mehmet Türkmen ilk başta devam kararı verdi ancak VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi üzerine kenara geldi.
  • Hakem saha kenarındaki ekranda pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Alanyaspor cephesi, Güven Yalçın'ın Trabzonspor ceza sahasında Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Devam kararı sonrası VAR'dan gelen inceleme tavsiyesiyle hakem Mehmet Türkmen kenara geldi.

Bein Sports'tan alınmıştır

VAR UYARISI SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Pozisyonu saha kenarındaki ekranda yeniden izleyen orta hakem Mehmet Türkmen, inceleme sonrası kararını değiştirdi. Hakem, Corendon Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

Bein Sports'tan alınmıştır

GÜVEN YALÇIN YERDE KALDI

Kritik pozisyonda Güven Yalçın'ın, Chibuike Nwaiwu ile yaşadığı temas sonrası ceza sahası içinde yerde kaldığı görüldü. Ev sahibi ekip, itirazlarının ardından VAR incelemesiyle istediği kararı aldı.

Fatih Tekke'den Alanyaspor beraberliği açıklaması! "Penaltıyla cezalandırıldık"
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler