Alanyaspor cephesi, Güven Yalçın'ın Trabzonspor ceza sahasında Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Devam kararı sonrası VAR'dan gelen inceleme tavsiyesiyle hakem Mehmet Türkmen kenara geldi.
VAR UYARISI SONRASI KARAR DEĞİŞTİ
Pozisyonu saha kenarındaki ekranda yeniden izleyen orta hakem Mehmet Türkmen, inceleme sonrası kararını değiştirdi. Hakem, Corendon Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.
GÜVEN YALÇIN YERDE KALDI
Kritik pozisyonda Güven Yalçın'ın, Chibuike Nwaiwu ile yaşadığı temas sonrası ceza sahası içinde yerde kaldığı görüldü. Ev sahibi ekip, itirazlarının ardından VAR incelemesiyle istediği kararı aldı.