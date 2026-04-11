Fatih Tekke'den Alanyaspor beraberliği açıklaması! "Penaltıyla cezalandırıldık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor maçının ardından takımının oyundan memnun olduğunu ancak sonucun üzücü olduğunu söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, çok erken gelen penaltıyla cezalandırıldıklarını ve 2 puan kaybettiklerini ifade etti.

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor maçında istediklerini sahaya yansıttıklarını ancak sonucun üzücü olduğunu belirtti.
  • Tekke, rakip Alanyaspor'un kalelerine net bir top göndermediğini ve çok fazla tehlike oluşturmadığını söyledi.
  • Bordo-mavili teknik adam, erken gelen penaltı ile cezalandırıldıklarını ve bu durumun maçın kırılma noktası olduğunu ifade etti.
  • Trabzonspor'un ön tarafta pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşadığını ve iki fırsatı değerlendiremediklerini belirtti.
  • Tekke, önlerinde zorlu bir süreç bulunduğunu ve gelecek hafta da zor bir maç oynayacaklarını vurguladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili teknik adam, takımının sahada istediklerinin büyük bölümünü yaptığını söylerken sonucun kendileri adına üzücü olduğunu dile getirdi.

"İSTEDİKLERİMİZİ YAPTIK"

Fatih Tekke, ligde belki de ilk kez istedikleri birçok şeyi sahaya yansıttıklarını ifade etti. Ön tarafta pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Tekke, buna rağmen oyunun genelinden memnun kaldığını söyledi.

"KALEMİZE TOP GELDİ DİYEMEM"

Rakibin çok fazla tehlike oluşturmadığını vurgulayan Fatih Tekke, kalelerine net bir top geldiğini söylemenin zor olduğunu ifade etti. Tartışmaya açık bir penaltı pozisyonunun ardından iki fırsat bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirtti.

"ÇOK ERKEN PENALTIYLA CEZALANDIRILDIK"

Trabzonspor Teknik Direktörü, karşılaşmanın kırılma anlarından birinin erken gelen penaltı olduğunu söyledi. Üretkenlik konusunda istedikleri seviyeye çıkamadıklarını dile getiren Tekke, oyun anlamında iyi bir performans ortaya koyduklarını ancak 2 puan kaybettiklerini kaydetti.

ZOR PERİYOT MESAJI

Fatih Tekke, önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu da vurguladı. Gelecek hafta yine zor bir maç oynayacaklarını söyleyen bordo-mavili teknik adam, yaşanan puan kaybı nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

