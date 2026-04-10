CANLI YAYIN
Geri

Süper Lig’in en değerli 10 ismi belli oldu! 4 büyükler damga vurdu

CIES, Süper Lig'de forma giyen en değerli 10 futbolcuyu duyurdu. Listenin ilk sırasında 50 milyon 300 bin euroluk değeriyle Victor Osimhen bulunurken, Sidiki Cherif ikinci, Christ Oulai ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'da Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan birçok isim yer buldu.

Giriş Tarihi:
Futbol araştırma kurumu CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki en değerli 10 ismi açıkladı. Hazırlanan listede yalnızca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen oyuncular yer aldı.

Barış Alper Yılmaz, açıklanan sıralamada kendine 10'uncu basamakta yer buldu. Galatasaraylı oyuncu böylece listenin dikkat çeken isimleri arasına girdi. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon 100 bin euro olarak gösterildi.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, CIES tarafından hazırlanan listede 9'uncu sırada yer aldı. Milli futbolcunun piyasa değeri 22 milyon 300 bin euro olarak hesaplandı.

Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, CIES tarafından hazırlanan listede 8'inci sırada yer aldı. Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 22 milyon 900 bin euro olarak gösterildi.

Beşiktaş'tan listeye giren tek isim Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcunun piyasa değeri 24 milyon 600 bin euro olarak gösterilirken, hazırlanan raporda 7'nci sırada yer aldı.

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, CIES tarafından hazırlanan listede 6'ncı sırada yer aldı. Fransız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon 100 bin euro olarak ifade edildi.

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, CIES listesinde 5'inci sırada gösterildi. Genç oyuncunun piyasa değeri 26 milyon euro olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, CIES tarafından hazırlanan listede 4'üncü sırada yer aldı. Başarılı oyuncuya 26 milyon 100 bin euroluk değer biçildi.

Hazırlanan listede Christ Oulai, Süper Lig'in en değerli isimleri arasında 3'üncü basamakta yer aldı. Trabzonsporlu oyuncunun piyasa değeri 29 milyon 500 bin euro olarak raporlandı.

Fenerbahçe'den Sidiki Cherif, Süper Lig'in en değerli futbolcuları arasında 2'nci sırada gösterildi. Genç oyuncunun piyasa değeri 32 milyon 400 bin euro olarak duyuruldu.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, listede Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu. Nijeryalı yıldızın piyasa değeri 50 milyon 300 bin euro olarak açıklandı.