Trabzonspor'da Onuachu şoku! Kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor, Paul Onuachu’nun kas sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Trabzonspor'da Onuachu şoku! Kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sakatlığına ilişkin resmi açıklama yaptı. Nijeryalı futbolcunun antrenmanda yaşadığı problem sonrası maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

ANTRENMANDA SAKATLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Onuachu'nun antrenman sırasında sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hissettiği belirtildi. Yapılan ilk değerlendirmede kas yaralanması ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Trabzonspor'da Onuachu şoku! Kadrodan çıkarıldı-2
TEDAVİSİ BAŞLADI
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuncunun Alanyaspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Onuachu'nun tedavi sürecine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.

