Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sakatlığına ilişkin resmi açıklama yaptı. Nijeryalı futbolcunun antrenmanda yaşadığı problem sonrası maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Onuachu'nun antrenman sırasında sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hissettiği belirtildi. Yapılan ilk değerlendirmede kas yaralanması ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.