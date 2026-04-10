Trabzonspor'a ikinci Oulai! Rafael Coutinho

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Bordo mavililer, Palmeiras'ta forma giyen ort saha Rafael Barbosa Coutinho'yu listesine ekledi.

  • Trabzonspor, Palmeiras'ın 20 yaşındaki futbolcusu Rafael Barbosa Coutinho'yu transfer gündemine aldı.
  • Rafael Barbosa Coutinho bu sezon Palmeiras U20 takımında 15 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetti, piyasa değeri 300 bin Euro.
  • Brezilyalı futbolcunun transferi, Christ Inao Oulai'nin olası ayrılığına bağlı olarak gerçekleşecek.
  • Rafael Barbosa Coutinho'nun Palmeiras ile 2027 Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • 20 yaşındaki oyuncu ön libero, orta saha ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.

Galatasaray'ı 2-1 yenerek Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını körükleyen Trabzonspor, bir yandan transfer konusunda da önemli adımlar atmaya başladı. Gelecek sezonun kadrosunu kurabilmek adına gayret gösteren yönetim, izleme ekibinin önerisiyle Rafael Barbosa Coutinho'yu gündemine aldı.

Trabzonspor'un genç futbolcu transferlerinden biri Rafael Coutinho olabilir

DEĞERİ 300 BİN EURO

20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 20 yaş altı takımında forma giydiği Palmeiras'ta 15 kez sahaya çıktı. 1 gol atıp 4 de asist yaptı. 2027 yılının aralık ayına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro.

Rafael Coutinho Palmeiras'ta forma giyiyor

OULAI'YE BAĞLI

Son dönemde genç futbolcuları parlatmasıyla adını ön plana çıkarmayı başaran Trabzonspor'da özellikle transferin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Christ Inao Oulai'nin olası ayrılığı halinde sambacı futbolcu için girişim yapılması bekleniyor.

Rafael Coutinho Trabzonspor'un transfer listesinde

RAFAEL BARBOSA COUTINHO KİMDİR?

Trabzonspor'un transfer listesindeki Rafael Barbosa Coutinho, 24 Mart 2006 tarihinde Itabuna'da doğdu. 20 yaşında. Futbola Palmeiras alt yapısında başladı. U17 takımının ardından U20'ye yükseldi.

Ülkesinin milli takım formasını farklı yaş kategorilerinnde 9 kez terletip 3 kez ağları sarstı. Ön liberonun yanı sıra orta saha ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.

