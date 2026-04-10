Galatasaray'ı 2-1 yenerek Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını körükleyen Trabzonspor, bir yandan transfer konusunda da önemli adımlar atmaya başladı. Gelecek sezonun kadrosunu kurabilmek adına gayret gösteren yönetim, izleme ekibinin önerisiyle Rafael Barbosa Coutinho'yu gündemine aldı.
DEĞERİ 300 BİN EURO
20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 20 yaş altı takımında forma giydiği Palmeiras'ta 15 kez sahaya çıktı. 1 gol atıp 4 de asist yaptı. 2027 yılının aralık ayına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro.
OULAI'YE BAĞLI
Son dönemde genç futbolcuları parlatmasıyla adını ön plana çıkarmayı başaran Trabzonspor'da özellikle transferin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Christ Inao Oulai'nin olası ayrılığı halinde sambacı futbolcu için girişim yapılması bekleniyor.
RAFAEL BARBOSA COUTINHO KİMDİR?
Trabzonspor'un transfer listesindeki Rafael Barbosa Coutinho, 24 Mart 2006 tarihinde Itabuna'da doğdu. 20 yaşında. Futbola Palmeiras alt yapısında başladı. U17 takımının ardından U20'ye yükseldi.
Ülkesinin milli takım formasını farklı yaş kategorilerinnde 9 kez terletip 3 kez ağları sarstı. Ön liberonun yanı sıra orta saha ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.