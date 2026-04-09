Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavili ekip, son haftalarda yakaladığı çıkışla hem puan tablosunda üst sıralara tırmandı hem de psikolojik üstünlük elde etti. 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz temsilcisi, sezonun kritik bölümüne formda giriyor.

TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Takımda oluşan yüksek morale rağmen teknik heyet ve yönetim, sürece kontrollü yaklaşmayı tercih ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke, "Derbi galibiyeti çok değerli ancak sadece bir maç kazandık. Her karşılaşma final niteliğinde. Şimdi Alanyaspor maçı var, odağımız tamamen orada" ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ise "Ayaklarımızı yere basalım" sözleriyle camiaya mesaj verdi.