Trabzonspor'da şampiyonluk kenetlenmesi

Trabzonspor, lider Galatasaray galibiyetinin ardından şampiyonluk yarışına güçlü şekilde dahil oldu. Bordo-mavililer son 6 haftaya yüksek moral ve istikrarlı performansla giriyor.

Trabzonspor'da şampiyonluk kenetlenmesi

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavili ekip, son haftalarda yakaladığı çıkışla hem puan tablosunda üst sıralara tırmandı hem de psikolojik üstünlük elde etti. 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz temsilcisi, sezonun kritik bölümüne formda giriyor.

TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Takımda oluşan yüksek morale rağmen teknik heyet ve yönetim, sürece kontrollü yaklaşmayı tercih ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke, "Derbi galibiyeti çok değerli ancak sadece bir maç kazandık. Her karşılaşma final niteliğinde. Şimdi Alanyaspor maçı var, odağımız tamamen orada" ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ise "Ayaklarımızı yere basalım" sözleriyle camiaya mesaj verdi.

Trabzonspor'da şampiyonluk kenetlenmesi-2
KENETLENME ÇAĞRISI

Yönetim, sezonun son bölümüne girilirken taraftara birlik çağrısında bulundu. Kulübün resmi kanallarından yapılan paylaşımda "Şimdi hep beraber kenetlenme zamanı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada tribünlerden şehir geneline kadar destek vurgusu yapıldı.

Trabzonspor'da şampiyonluk kenetlenmesi-3
İSTATİSTİKLERLE YÜKSELİŞ

Trabzonspor, 28 haftada topladığı 63 puanla 2.25 puan ortalaması yakaladı ve ligde üst sıralarda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin 4 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile aynı puanı paylaşıyor.

Şampiyonluk sezonunun ardından ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 28. haftalar itibarıyla kulüp tarihindeki en iyi performanslarından birini sergiliyor.

