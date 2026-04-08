Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan oyuncularla ilgili olumlu gelişme yaşandı.
Bordo-mavili ekipte Arseniy Batagov ile Edin Višća, sağlık heyetinin verdiği onayın ardından yeniden antrenmanlara katıldı. İki oyuncu da Alanyaspor maçı öncesi yapılan çalışmalarda takımla birlikte yer aldı.
Teknik heyetin gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Batagov ve Višća'nın takımla birlikte çalışması, kadro planlaması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Oyuncuların fiziksel durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Batagov ve Višća'nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı, teknik heyetin yapacağı son değerlendirme sonrası netlik kazanacak.