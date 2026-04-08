Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan oyuncularla ilgili olumlu gelişme yaşandı.

Bordo-mavili ekipte Arseniy Batagov ile Edin Višća, sağlık heyetinin verdiği onayın ardından yeniden antrenmanlara katıldı. İki oyuncu da Alanyaspor maçı öncesi yapılan çalışmalarda takımla birlikte yer aldı.