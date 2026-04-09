Trabzonspor'un bu sezonki en formda isimlerinden Paul Onuachu, Papara Park'taki TS Club etkinliğinde taraftarlarla buluştu. Bordo-mavili futbolcu, taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirirken, etkinlikte yoğun ilgi gördü.
TARAFTARLA BULUŞTU
Etkinlikte açıklamalarda bulunan Onuachu, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Taraftarlarla birlikte olmak çok güzel, umarım bunu daha fazla da yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
GOL KRALLIĞI MESAJI
Gol krallığı yarışında zirvede yer almasıyla ilgili konuşan Nijeryalı oyuncu, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Hem takım adına hem de teknik ekip adına gerçekten çok iyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma çok önemli, çok mutlu hissediyorum kendimi. Önemli olan böyle devam edebilmek." dedi.
Paul Onuachu, Süper Lig'de bu sezon attığı 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.
ŞAMPİYONLUK YORUMU
Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruya yanıt veren Onuachu, "Şu an 4 puanlık fark var. Sizin de bildiğiniz gibi önümüzde oynayacağımız maçlar var. Bizim maçlarımızı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.