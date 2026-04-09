Etkinlikte açıklamalarda bulunan Onuachu, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Taraftarlarla birlikte olmak çok güzel, umarım bunu daha fazla da yapabiliriz." ifadelerini kullandı.



GOL KRALLIĞI MESAJI

Gol krallığı yarışında zirvede yer almasıyla ilgili konuşan Nijeryalı oyuncu, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Hem takım adına hem de teknik ekip adına gerçekten çok iyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma çok önemli, çok mutlu hissediyorum kendimi. Önemli olan böyle devam edebilmek." dedi.

Paul Onuachu, Süper Lig'de bu sezon attığı 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.