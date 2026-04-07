Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Arseniy Batagov ile Edin Visca, Alanyaspor maçı öncesinde takıma döndü. İki futbolcu, sağlık heyetinin onay vermesinin ardından yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.+

TEKNİK HEYETİN ELİ GÜÇLENDİ

Batagov ve Visca'nın antrenmana çıkması, Alanyaspor maçı öncesinde teknik heyetin elini güçlendiren gelişmeler arasında yer aldı. Bordo-mavili ekipte iki önemli ismin son durumunun olumlu seyretmesi, maç hazırlıkları öncesi moralleri yükseltti.

ALANYASPOR MAÇI 11 NİSAN'DA

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken sakat oyunculardan gelen iyi haber teknik ekibi sevindirdi.