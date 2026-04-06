Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan Paul Onuachu, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncuları arasına adını yazdırmaya yaklaştı. Bordo-mavili ekipte gol yükünü sırtlayan Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de attığı gollerle zirve yarışında da ilk sırada yer alıyor.

Onuachu, ligde kalan 6 haftada 3 gol daha atması halinde Alexander Sörloth'u geride bırakacak. Bu barajı geçmesi durumunda, Trabzonspor tarihinde en çok gol atan yabancılar listesinde üst sıralara yükselecek.



HEDEF ŞOTA REKORU

Nijeryalı golcü, 4 gol daha bulması halinde Şota Arveladze'nin bir sezonda ulaştığı gol sayısını geride bırakarak kulüp rekorunun yeni sahibi olacak. Şota Arveladze, 1995-96 sezonunda 25 golle bu alanda zirvede yer alırken, Alexander Sörloth ise 2019-2020 sezonunda 24 gol kaydetmişti.

Paul Onuachu, bu sezon ligde 22 gole ulaşarak gol krallığında ilk sırada bulunuyor. Kalan haftalarda atacağı goller, hem bireysel sıralamayı hem de kulüp tarihindeki yerini belirleyecek.