Trabzonspor’dan derbi zaferine rekor prim

Trabzonspor, uzun süren derbi hasretini bitirdiği galibiyetin ardından 1.5 milyon Euro prim kazandı. Başkan Ertuğrul Doğan, maç sonrası soyunma odasında takımı tebrik etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de aldığı derbi galibiyetiyle iki farklı seriyi sonlandırdı.

Bordo-mavili ekip, Kasım 2023'ten bu yana ilk kez bir derbi kazanırken, sahasında Galatasaray'ı ise Eylül 2018'den sonra ilk kez mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte hem iç sahadaki uzun bekleyiş sona erdi hem de derbi performansındaki düşüş durduruldu.

SAHADA VE SOYUNMA ODASINDA COŞKU

Karşılaşmanın ardından stadyumda kutlamalar yaşandı. Başkan Ertuğrul Doğan, maç bitimiyle birlikte sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Ardından yöneticilerle birlikte soyunma odasına geçen Doğan, galibiyet sonrası takımla bir araya geldi.

REKOR PRİM AÇIKLANDI

Soyunma odasında oyunculara hitap eden Doğan, galibiyetin karşılığı olarak 1.5 milyon Euro prim verileceğini açıkladı. Başkanın konuşmasında "Sizinle gurur duyuyorum. Böyle devam edin, biz de gerekeni her zaman yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Trabzonspor'da açıklanan prim kararıyla birlikte derbi galibiyetinin ardından oyunculara yapılacak ödeme netleşti.

