Trabzonspor, Süper Lig'de aldığı derbi galibiyetiyle iki farklı seriyi sonlandırdı.
Bordo-mavili ekip, Kasım 2023'ten bu yana ilk kez bir derbi kazanırken, sahasında Galatasaray'ı ise Eylül 2018'den sonra ilk kez mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte hem iç sahadaki uzun bekleyiş sona erdi hem de derbi performansındaki düşüş durduruldu.
SAHADA VE SOYUNMA ODASINDA COŞKU
Karşılaşmanın ardından stadyumda kutlamalar yaşandı. Başkan Ertuğrul Doğan, maç bitimiyle birlikte sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Ardından yöneticilerle birlikte soyunma odasına geçen Doğan, galibiyet sonrası takımla bir araya geldi.
REKOR PRİM AÇIKLANDI
Soyunma odasında oyunculara hitap eden Doğan, galibiyetin karşılığı olarak 1.5 milyon Euro prim verileceğini açıkladı. Başkanın konuşmasında "Sizinle gurur duyuyorum. Böyle devam edin, biz de gerekeni her zaman yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
