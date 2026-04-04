Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından saha içinde tansiyon yükseldi.

Trabzonspor Kulübü, olay sonrası yaptığı açıklamada Abdülkerim Bardakcı'nın genç futbolcuya sözlü sataşmada bulunduğunu ve Onuralp Çakıroğlu'nu provoke etmeye çalıştığını duyurdu. Galatasaray cephesi ise genç oyuncunun küfür ettiğini savundu.