Derbi galibiyetinin kahramanı Nwaiwu konuştu: "Doğru pozisyonda olduğum için golü attım"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, galibiyet golüne imza atan Chibuike Nwaiwu maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın önemine önceden hazırlandıklarını belirten Nijeryalı futbolcu, attığı kafa gollerini doğru pozisyon almasına bağlarken, stoper hattındaki uyum ve teknik direktör motivasyonunun galibiyette kilit rol oynadığını vurguladı.

  • Trabzonspor'un Nijeryalı savunmacısı Chibuike Nwaiwu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçta takımının ikinci golünü attı.
  • Nwaiwu, Trabzonspor formasıyla attığı 3 golün de kafa golü olduğunu ve doğru pozisyon almasının bunda etkili olduğunu belirtti.
  • Nijeryalı futbolcu, Onuachu ile birlikte milli takıma seçilmelerinin gururunu yaşadıklarını ve takım için mücadele ettiklerini söyledi.
  • Nwaiwu, stoper bölgesinde önce Batagov ardından Savic ile iyi bir ikili oluşturduklarını ve bunun adım adım ilerleyen bir süreç olduğunu ifade etti.
  • Chibuike, teknik direktörün kendilerini çok motive ettiğini ve taraftar desteğinin atmosferinin harika olduğunu vurguladı.

Trabzonspor'un Nijeryalı savunmacısı Chibuike Nwaiwu, Galatasaray karşısında alınan kritik 3 puanın ardından sahadaki mücadeleyi ve takım ruhunu değerlendirdi. Derbinin atmosferine dikkat çeken başarılı oyuncu, hem attığı kritik golün perde arkasını anlattı hem de Onuachu ile birlikte milli takıma seçilmelerinin gururunu paylaştı. Takım içindeki motivasyonun mimarı olarak teknik direktörü işaret eden Nwaiwu, taraftar desteğinin sahaya yansıyan gücüne vurgu yaptı.

"DOĞRU POZİSYON ALDIĞIM İÇİN GOLÜ ATTIM"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Chibuike Nwaiwu, "Bu maçın önemini biliyorduk. Bunun için hazırdık ve 3 puanı aldık." dedi. Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Nwaiwu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle Allah'a şükrederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu önemli galibiyet için, bu üç puan için gerçekten çok şükrediyorum. Bu maçın önemini biliyorduk. Bunun için hazırdık ve 3 puanı aldık." değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor formasıyla kaydettiği 3 golü de kafayla atmasına ilişkin Chibuike, "Golü atabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ama kafa golü atabilmemin en önemli etkeni doğru pozisyonda olabilmemdi. Doğru pozisyonda olabildiğim için topa vurabildim." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM GURURU VE SAVUNMA UYUMU

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a transferinden sonra gösterdiği performans dolayısıyla Onuachu ile birlikte milli takıma seçilmesi hakkında ise "İkimiz de nereden geldiğimizi çok iyi bilen insanlarız. Takımı için çalışan, takımı için mücadele eden oyuncular, insanlarız. Biz takımımızı seviyoruz, takımımız bizi seviyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlar bizi seviyor biz de taraftarları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Nijeryalı oyuncu, maçtaki atmosferi överek, "Taraftarlarımız bizi gerçekten çok seviyor ve bize destek gösteriyorlar. Bu açıdan oluşturdukları atmosfer harikaydı diyebilirim." dedi.

Chibuike stoper bölgesinde önce Batagov ardından Savic ile iyi bir ikili oldukları yönündeki soruyu da şöyle yanıtladı: "Aslında bakarsanız bu o kadar kolay bir şey değil. Adım adım ilerleyen bir süreç. Ben de bu süreçleri adım adım ilerleten birisiyim. Allah takıma yardım ediyor diyebilirim. Hocamız bizi gerçekten çok motive ediyor. Bize şunu söyledi, 'Evet bu şekilde oynamaya devam ederseniz kazanacağımızı biliyorum.' dedi. Bize bu anlarda gerçekten çok motive etti. Biz de kazandığımız için çok mutluyum."

