CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor tribünlerinden Galatasaray ve Uğurcan Çakır için koreografi: "Paraya karşı emeğin savaşı"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo mavili taraftarlar, mücadelenin başlama düdüğünden önce sarı kırmızılı ekip ve Uğurcan Çakır'a yönelik bir koreografi sergiledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor tribünlerinden Galatasaray ve Uğurcan Çakır için koreografi: "Paraya karşı emeğin savaşı"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Papara Park'ta karşılaştı.
  • Trabzonspor taraftarları maç öncesinde tribünlerde koreografi sergiledi.
  • Koreografide 'Paraya karşı emeğin savaşı' ifadesi yer aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografi derbiye damga vurdu.

Trabzonspor tribünlerinden Galatasaray ve Uğurcan Çakır için koreografi: "Paraya karşı emeğin savaşı"-2

Karşılaşma öncesinde tribünlerde görsel bir şov yapan Trabzonspor taraftarları, maçın atmosferini yükselten bir koreografi sergiledi.

Trabzonspor tribünlerinde açılan koreografide, "Paraya karşı emeğin savaşı" ifadesi yer aldı. Bordo-mavili taraftarların verdiği bu mesaj, karşılaşma öncesinde en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Trabzonspor tribünlerinden Galatasaray ve Uğurcan Çakır için koreografi: "Paraya karşı emeğin savaşı"-3

HEDEFTE UĞURCAN VE GALATASARAY VAR

Karadeniz temsilcisinin taraftarları, açtıkları koreografi ile daha önce Trabzonspor'dan Galatasaray'a giden oyunculardan dolayı ezeli rakiplerini ve sezon başında imza atan deneyimli eldiveni hedef aldı.

Trabzonspor'da derbi hazırlığı: Fatih Tekke dev maçta orta sahayı kapatacak
SONRAKİ HABER

Fatih Tekke'den sürpriz var

 Derbilerin golcüsü Paul Onuachu! Trabzonspor'da ilki başardı
ÖNCEKİ HABER

Onuachu yine derbide sahneye çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler