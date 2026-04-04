Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografi derbiye damga vurdu.

Karşılaşma öncesinde tribünlerde görsel bir şov yapan Trabzonspor taraftarları, maçın atmosferini yükselten bir koreografi sergiledi.

Trabzonspor tribünlerinde açılan koreografide, "Paraya karşı emeğin savaşı" ifadesi yer aldı. Bordo-mavili taraftarların verdiği bu mesaj, karşılaşma öncesinde en çok konuşulan anlardan biri oldu.