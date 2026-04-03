Trabzonspor, A Milli Takım'a sadece Mustafa Eskihellaç'ı gönderen kadrosundaki yerli oyuncu sayısını artırmak için yaz transfer döneminde Türk futbolculara yöneldi.

A Milli Takım'a yalnızca Mustafa Eskihellaç'ı gönderen Trabzonspor'da kadrodaki yerli oyuncu sayısında ciddi bir daralma yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke ile gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan yönetim, bu tabloyu tersine çevirmek için transferde rotayı Türk oyunculara çevirdi. Bordo-mavililer, yaz transfer döneminde kadroya doğrudan katkı verebilecek isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

OĞUZ AYDIN LİSTENİN BAŞINDA Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden biri Oğuz Aydın oldu. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında yalnızca 12 dakika süre alan sol kanat oyuncusu için yaz döneminde yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Yönetim, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Oğuz Aydın transferini öncelikli isimlerden biri olarak görüyor.