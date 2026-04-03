A Milli Takım'a yalnızca Mustafa Eskihellaç'ı gönderen Trabzonspor'da kadrodaki yerli oyuncu sayısında ciddi bir daralma yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke ile gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan yönetim, bu tabloyu tersine çevirmek için transferde rotayı Türk oyunculara çevirdi. Bordo-mavililer, yaz transfer döneminde kadroya doğrudan katkı verebilecek isimler üzerinde yoğunlaşıyor.
OĞUZ AYDIN LİSTENİN BAŞINDA
Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden biri Oğuz Aydın oldu. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında yalnızca 12 dakika süre alan sol kanat oyuncusu için yaz döneminde yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Yönetim, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Oğuz Aydın transferini öncelikli isimlerden biri olarak görüyor.
SALİH ÖZCAN İÇİN FIRSAT DOĞDU
Trabzonspor'un transfer gündemindeki bir diğer isim ise Salih Özcan. Uzun süredir Beşiktaş ile anılan 28 yaşındaki ön libero, Borussia Dortmund'da forma giyiyor. Bu sezon Alman ekibinde sınırlı süre bulan Salih'in sezon sonunda kulüpten ayrılması netleşti. Dortmund sportif direktörü Lars Ricken, sezon sonunda hem Niklas Süle hem de Salih Özcan ile yolların ayrılacağını açıklamıştı.
YARIŞTA KRİTİK DETAY
Salih Özcan için Türkiye seçeneği öne çıkarken, Trabzonspor da bu transferde güçlü adaylar arasında yer alıyor. Bordo-mavililerin sezonu ilk iki içinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde bu yarışta önemli avantaj yakalaması bekleniyor. Fatih Tekke'nin kadroda görmek istediği 1.83 boyundaki futbolcu için yakın zamanda temasların başlaması gündemde.