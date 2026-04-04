CANLI YAYIN
Geri

Derbilerin golcüsü Paul Onuachu! Trabzonspor'da ilki başardı

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray karşısında attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı santrfor, bordo-mavili formayla sarı-kırmızılılara karşı ilk kez fileleri havalandırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Paul Onuachu, Galatasaray karşısında 4. dakikada attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye yükseltti.
  • Nijeryalı futbolcunun kaydettiği gol, Galatasaray'ın bu sezon ligde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.
  • Onuachu'nun Galatasaray ağlarına gönderdiği top, bu sezon Süper Lig'de attığı 9. kafa golü oldu.
  • Golde Wagner Pina sağ kanattan iki rakibini geçerek ceza sahasına orta yaptı ve Onuachu penaltı noktası solundan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
  • Trabzonsporlu futbolcu bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da gol atarak büyük maçlardaki etkisini sürdürdü.

Paul Onuachu, Galatasaray karşısında çıktığı ikinci maçta bu kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo-mavili takımın hücumdaki en etkili ismi olurken sarı-kırmızılılara karşı ilk golünü kaydetti.

LİGDE 22. GOLÜNÜ YAZDIRDI

Karşılaşmanın 4. dakikasında ağları sarsan Onuachu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye yükseltti. Tecrübeli santrfor, gol yollarındaki etkinliğini bir kez daha gösterdi.

GALATASARAY'IN EN ERKEN GOLÜ OLDU

Onuachu'nun 4. dakikada kaydettiği gol, Galatasaray'ın bu sezon ligde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti. Bu gol, mücadelenin ilk anlarında Papara Park'ta büyük heyecan yarattı.

KAFA GOLLERİNDE SERİYİ SÜRDÜRDÜ

2,01 boyundaki yıldız futbolcu, bu sezon kafa vuruşlarıyla fark yaratmaya devam etti. Galatasaray filelerine gönderdiği top, Onuachu'nun bu sezon Süper Lig'de attığı 9. kafa golü oldu.

ASİST PINA'DAN

Trabzonspor'un golünde asist Pina'dan geldi. Orta alanın sağında topla buluşan Pina, iki rakibini geçtikten sonra ceza sahası sağ yan çizgisine yakın noktadan ortasını yaptı. Penaltı noktasının soluna gelen topa iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.

BÜYÜK MAÇLARDA SAHNEYE ÇIKIYOR

Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'a attığı gollerle de adından söz ettiren Paul Onuachu, Galatasaray karşısında da skora katkı vererek büyük maçlardaki etkisini sürdürdü.

Maçın ardından konuşan Nijeryalı dev forvet; "Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Trabzonspor tribünlerinden Galatasaray ve Uğurcan Çakır için koreografi: "Paraya karşı emeğin savaşı"
SONRAKİ HABER

Trabzonspor tribünlerinden koreografi

 Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından kavga! Abdülkerim'i Icardi ayırdı
ÖNCEKİ HABER

Derbinin ardından olay!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler