Karşılaşma sonrası Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Sahadaki tansiyonun kısa sürede yükselmesi üzerine görevliler anında devreye girdi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
Olayların büyümesini önlemek için güvenlik görevlileri hızla müdahalede bulundu. Yaşanan arbedenin daha fazla yayılmasına izin verilmedi.
ICARDI TAKIM ARKADAŞINI UZAKLAŞTIRDI
Galatasaraylı Mauro Icardi de yaşanan gerginlik sırasında takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı'yı tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Böylece saha içindeki tansiyon kontrol altına alındı. Deneyimli stoper kırmızı kart gördü.