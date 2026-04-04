Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından kavga! Abdülkerim'i Icardi ayırdı

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahada gergin anlar yaşandı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi.

Karşılaşma sonrası Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Sahadaki tansiyonun kısa sürede yükselmesi üzerine görevliler anında devreye girdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayların büyümesini önlemek için güvenlik görevlileri hızla müdahalede bulundu. Yaşanan arbedenin daha fazla yayılmasına izin verilmedi.

ICARDI TAKIM ARKADAŞINI UZAKLAŞTIRDI

Galatasaraylı Mauro Icardi de yaşanan gerginlik sırasında takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı'yı tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Böylece saha içindeki tansiyon kontrol altına alındı. Deneyimli stoper kırmızı kart gördü.

