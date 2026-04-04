Fatih Tekke ve ekibinin iyi bir iş ortaya koyduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, Trabzonspor camiasına da temkinli olunması yönünde mesaj verdi. Doğan, "Trabzonspor medyasından ricam, yarın pazar keyfimizi yapalım ama pazartesiden itibaren uçmayalım. Rakiplerin bütçeleri çok yüksek, Fatih Tekke ve ekibi çok güzel iş yapıyor. Kontrollü ve düzenli olmak zorundayız" dedi. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın hakkında da konuşan Doğan, "Hakem Cihan Aydın'ın performansını beğenmedim. Açık ve net. Bu kararlara rağmen sahada başarılı olan oyuncularımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"BU SADECE BİR GALİBİYET" Galibiyetin önemine rağmen her maça aynı bakış açısıyla yaklaştıklarını vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Bu sadece bir galibiyet. Biz maçlara tek tek bakıyoruz. Galatasaray maçı da 3 puan, Alanyaspor maçı da 3 puan. Bizim açımızdan bir maçtan başkası değil" sözleriyle temkinli mesaj verdi. TARAFTARA DESTEK VERDİ Trabzonspor taraftarının tavrına da değinen Doğan, tepkilerin kulüp kültürünün bir parçası olduğunu söyledi. Bordo-mavili başkan, "Protestolar olacaktır. Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım. Defalarca istifaya davet edildim. Bir gün kalkıp tek bir yorum yapmadım. Bu işin gerçeği bu. Taraftarlarımız takımını destekleyerek ve çok seviyeli bir şekilde tepkilerini vererek gerekeni yaptılar. Bence bir haftadır konuşanlara da bir ders verdiler" dedi.