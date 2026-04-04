Fatih Tekke ve ekibinin iyi bir iş ortaya koyduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, Trabzonspor camiasına da temkinli olunması yönünde mesaj verdi. Doğan, "Trabzonspor medyasından ricam, yarın pazar keyfimizi yapalım ama pazartesiden itibaren uçmayalım. Rakiplerin bütçeleri çok yüksek, Fatih Tekke ve ekibi çok güzel iş yapıyor. Kontrollü ve düzenli olmak zorundayız" dedi.
Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın hakkında da konuşan Doğan, "Hakem Cihan Aydın'ın performansını beğenmedim. Açık ve net. Bu kararlara rağmen sahada başarılı olan oyuncularımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
"BU SADECE BİR GALİBİYET"
Galibiyetin önemine rağmen her maça aynı bakış açısıyla yaklaştıklarını vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Bu sadece bir galibiyet. Biz maçlara tek tek bakıyoruz. Galatasaray maçı da 3 puan, Alanyaspor maçı da 3 puan. Bizim açımızdan bir maçtan başkası değil" sözleriyle temkinli mesaj verdi.
TARAFTARA DESTEK VERDİ
Trabzonspor taraftarının tavrına da değinen Doğan, tepkilerin kulüp kültürünün bir parçası olduğunu söyledi. Bordo-mavili başkan, "Protestolar olacaktır. Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım. Defalarca istifaya davet edildim. Bir gün kalkıp tek bir yorum yapmadım. Bu işin gerçeği bu. Taraftarlarımız takımını destekleyerek ve çok seviyeli bir şekilde tepkilerini vererek gerekeni yaptılar. Bence bir haftadır konuşanlara da bir ders verdiler" dedi.
"HERKES HADDİNİ BİLECEK"
Açıklamalarının son bölümünde eleştirilere sert çıkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor camiasına dışarıdan yön verilmek istenmesine tepki gösterdi. Doğan, "Kimse Trabzonspor'u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize fazlasıyla yeter. 70-80 yaşındaki teyzelerimiz bile, bu yorumları yapan bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahiptir. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum" diye konuştu.
ÖZTÜRK'TEN TEPKİ
Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulüple geçmişten gelen saygılı ilişkilere vurgu yapan Öztürk, mevcut yönetimin tavrına sert sözlerle tepki gösterdi.
"TRABZONSPOR HEP GÖNLÜMÜZDE YER ALMIŞTIR"
Karşılaşma öncesinde Orhan Kaynak için pankart açıldığını hatırlatan Metin Öztürk, Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki ilişkilerin her zaman farklı bir yerde durduğunu söyledi. Yönetimlerin gelip geçici olduğunu belirten Öztürk, Trabzonspor'un futbol şehri kimliği ve milliyetçi duruşuyla her zaman gönüllerinde yer aldığını ifade etti.
"KARA PROPAGANDA BAŞLATTILAR"
Metin Öztürk, Trabzonspor yönetiminin son dönemde anlamsız bir kara propaganda yürüttüğünü dile getirdi. İki ay önce transfer edilen bir futbolcu üzerinden bu sürecin başlatıldığını söyleyen Galatasaraylı yönetici, aynı yaklaşımın Uğurcan Çakır üzerinden de sürdürüldüğünü belirtti.
UĞURCAN ÇAKIR SÖZLERİ
Uğurcan Çakır'ın provoke edildiğini savunan Metin Öztürk, bunun Trabzonspor taraftarıyla ilişkilendirilemeyeceğini söyledi. Milli kalecinin önemine de dikkat çeken Öztürk, Uğurcan Çakır olmasaydı A Milli Takım'ın bu yaz ABD'ye gidemeyeceğini ifade etti.
"BİZİ BİR KİŞİ KARŞILAMADI"
Maç günü yaşananlara da değinen Metin Öztürk, Trabzonspor yönetiminin tavrını eleştirdi. Galatasaray kafilesini kimsenin karşılamadığını ve uğurlamadığını söyleyen Öztürk, buna sert tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün aldığı puanlara seviniyorsa sevinebileceğini belirten Galatasaray Başkan Vekili, kendilerine yönelik tepkilerin maç boyunca sürdüğünü dile getirdi.
"YAZIKLAR OLSUN"
Tribünlerden küfür edildiğini söyleyen Metin Öztürk, maç bittikten sonra stat büyük ölçüde boşalmasına rağmen bu görüntünün sürdüğünü belirtti. Yayıncı kuruluşa da tepki gösteren Öztürk, küfürlü tezahüratların ses kısılmadan ekrana verilmesine karşı çıktı.