Paul Onuachu için Almanya'dan Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen ilgi gösteriyor.

Paul Onuachu bu sezon Trabzonspor'da 27 maçta 23 gol ve 2 asist kaydetti.

Al Ahli, Paul Onuachu için yaklaşık 10 milyon Euro teklif sunabilir.

Paul Onuachu için Almanya'dan birçok kulübün devrede olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen, Nijeryalı golcüyü bir süredir yakından takip ediyor. Avrupa'nın önemli liglerinden gelen bu ilgi, yaz transfer döneminde oyuncunun adını daha da ön plana çıkaracak gibi görünüyor.

SADECE ALMANYA DEĞİL Paul Onuachu'ya olan ilginin yalnızca Bundesliga ile sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Haberde, Al Ahli'nin yanı sıra Fransa'dan kulüplerin de golcü futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edildi. Yaz transfer döneminde bu kulüplerin resmi girişimlerde bulunmasının beklendiği aktarıldı.