Trabzonspor'un dev forveti Paul Onuachu'ya talip yağıyor

Trabzonspor’un yıldız golcüsü Paul Onuachu, gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Bordo-mavili takımda attığı gollerle öne çıkan Nijeryalı futbolcu için yaz transfer dönemi öncesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sezon boyunca ortaya koyduğu skor katkısıyla Trabzonspor’un en önemli hücum silahlarından biri olan dev forvet yalnızca Süper Lig’de değil Avrupa’da da ilgi görmeye başladı. Tecrübeli golcünün adı özellikle Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen ile anılıyor. Ayrıca farklı liglerden de talibi var.

  • Paul Onuachu için Almanya'dan Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen ilgi gösteriyor.
  • Wolfsburg ve Werder Bremen, Nijeryalı golcü için 15 milyon Euro ödemeye hazır.
  • Paul Onuachu bu sezon Trabzonspor'da 27 maçta 23 gol ve 2 asist kaydetti.
  • Al Ahli, Paul Onuachu için yaklaşık 10 milyon Euro teklif sunabilir.
  • Fransa'dan kulüpler de Paul Onuachu ile yakından ilgileniyor.

Paul Onuachu için Almanya'dan birçok kulübün devrede olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve Werder Bremen, Nijeryalı golcüyü bir süredir yakından takip ediyor. Avrupa'nın önemli liglerinden gelen bu ilgi, yaz transfer döneminde oyuncunun adını daha da ön plana çıkaracak gibi görünüyor.

SADECE ALMANYA DEĞİL

Paul Onuachu'ya olan ilginin yalnızca Bundesliga ile sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Haberde, Al Ahli'nin yanı sıra Fransa'dan kulüplerin de golcü futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edildi. Yaz transfer döneminde bu kulüplerin resmi girişimlerde bulunmasının beklendiği aktarıldı.

15 MİLYON EURO DETAYI

Transfer iddiasında dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de bonservis bedeli oldu. Wolfsburg ve Werder Bremen'in Paul Onuachu için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Al Ahli'nin ise yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunabileceği öne sürüldü.

TRABZONSPOR PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 27 resmi maçta görev yaptı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 23 gol ve 2 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan yıldız oyuncu, ortaya koyduğu bu tabloyla transfer piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

