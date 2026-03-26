Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 148 hafta sonra üst üste 5 galibiyet alan Trabzonspor, ligdeki çıkışını sürdürdü. Bordo-mavililer, şimdi gözünü Galatasaray ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevirdi.



ZİRVE İÇİN KRİTİK MAÇ

Ligde 27 haftada 60 puan toplayan Trabzonspor, lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde puan farkını 1'e indirme fırsatı yakalayacak. Karadeniz ekibi, bu sonuçla zirve yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.