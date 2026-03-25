Trabzonspor, 2025-26 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekti. Bordo-mavililer, bu süreçte 3 oyuncu transfer ederken 5 isimle yollarını ayırdı. Yapılan hamlelerin kısa sürede sahaya yansıdığı gözlemlendi.

SAVUNMAYA NWAIWU ETKİSİ

Wolfsberger AC'den transfer edilen Chibuike Nwaiwu, kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan savunma oyuncusu, attığı 2 golle de skor katkısı sağladı.