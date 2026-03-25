Trabzonspor, 2025-26 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekti. Bordo-mavililer, bu süreçte 3 oyuncu transfer ederken 5 isimle yollarını ayırdı. Yapılan hamlelerin kısa sürede sahaya yansıdığı gözlemlendi.
SAVUNMAYA NWAIWU ETKİSİ
Wolfsberger AC'den transfer edilen Chibuike Nwaiwu, kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan savunma oyuncusu, attığı 2 golle de skor katkısı sağladı.
LOVIK UYUM SÜRECİNDE
Parma'dan kadroya katılan Mathias Lovik, hücum katkısıyla dikkat çekerken adaptasyon sürecini sürdürüyor. Norveçli sol bek, tempolu oyunu ve bindirmeleriyle ön plana çıkarken şu ana kadar 1 asist üretti.
UMUT NAYİR ROTASYONU GENİŞLETTİ
Konyaspor'dan transfer edilen Umut Nayir, hücum hattında alternatif bir seçenek oluşturdu. Pivot santrfor özellikleriyle dikkat çeken oyuncu, hem tek forvet hem de çift forvet sisteminde değerlendiriliyor.
AYRILIKLAR ETKİ YARATMADI
Ara transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncuların yokluğu sahaya yansımadı. Kadroda yapılan değişimle birlikte takım içi rekabetin arttığı ve yeni oyuncuların daha fazla sorumluluk aldığı belirtildi.
Trabzonspor, yapılan transferlerin ardından sezonun ikinci yarısına daha dengeli ve planlı bir oyun yapısıyla devam etmeyi hedefliyor.