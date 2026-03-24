Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla öne çıkan Paul Onuachu, transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.

21 golle gol krallığında zirvede bulunan Onuachu'ya Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği belirtildi. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun, yüksek maaş tekliflerine rağmen bu önerilere olumlu yaklaşmadığı aktarıldı.



YÖNETİMİN TAVRI NET

Oyuncunun Avrupa kulüpleriyle de anılmasının ardından Trabzonspor yönetimi kararını verdi. Bordo-mavililerin, takımla güçlü bir bağ kuran Nijeryalı golcüyü göndermeyi düşünmediği ifade edildi.

Paul Onuachu'nun Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, kontratında bir yıl opsiyon bulunuyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin hücum hattındaki ilk tercihi olarak görev yapıyor.