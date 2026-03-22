Trabzonspor, bu sezon 3 büyük rakibine oranla çok daha düşük bir bütçeyle yakaladığı başarıyla adından söz ettirdi. Teknik direktör Fatih Tekke, bir araya getirdiği oyuncu grubuyla Süper Lig'de şampiyonluk maçlarından birine çıkacak ve galip gelmesi halinde puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirecek. Diğer yandan Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
SOL KANATTA ÖNCELİKLİ HEDEF
Trabzonspor'un sol kanat transferi için öne çıkan isimlerinden birinin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Fransız futbolcu için bu kez daha somut adımlar atılması planlanıyor.
Bordo-mavili yönetimin, transfer sürecinde hızlı davranarak bu hamleyi erkenden sonuçlandırmak istediği ifade edidi. Sol kanatta fark yaratabilecek bir isim arayan Trabzonspor'un, Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası imza attırmak istediği öğrenildi.
SASSUOLO CEPHESİNDE SATIŞ İHTİMALİ
Piyasa değeri 14 milyon euro civarında olan 1.77 boyundaki oyuncunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. İtalyan kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak bakması, transfer ihtimalini güçlendiren en önemli detay olarak öne çıkıyor.
Trabzonspor cephesi, bu fırsatı değerlendirerek Armand Lauriente'yi yeni sezon kadrosuna katmayı amaçlıyor. Yönetimin, transferde elini çabuk tutmak istediği kaydediliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Armand Lauriente, bu sezon Serie A'da 29 maçta forma giydi. Fransız oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik katkı verdi. Hücum hattındaki üretken performansı, Trabzonspor'un ilgisini artıran en önemli unsurlar arasında yer aldı.