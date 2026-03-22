Trabzonspor, Sassuolo forması giyen Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente için somut adımlar atmayı planlıyor.

Piyasa değeri 14 milyon euro olan Lauriente'nin Sassuolo ile sözleşmesi 2027'de bitiyor ve İtalyan kulübü oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Lauriente bu sezon Serie A'da 29 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetti.

Trabzonspor, bu sezon 3 büyük rakibine oranla çok daha düşük bir bütçeyle yakaladığı başarıyla adından söz ettirdi. Teknik direktör Fatih Tekke, bir araya getirdiği oyuncu grubuyla Süper Lig'de şampiyonluk maçlarından birine çıkacak ve galip gelmesi halinde puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirecek. Diğer yandan Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

SOL KANATTA ÖNCELİKLİ HEDEF Trabzonspor'un sol kanat transferi için öne çıkan isimlerinden birinin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Fransız futbolcu için bu kez daha somut adımlar atılması planlanıyor. Bordo-mavili yönetimin, transfer sürecinde hızlı davranarak bu hamleyi erkenden sonuçlandırmak istediği ifade edidi. Sol kanatta fark yaratabilecek bir isim arayan Trabzonspor'un, Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası imza attırmak istediği öğrenildi.