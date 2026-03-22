CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor ilk transferini İtalya'dan yapacak! Sol kanat için Armand Lauriente

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası Galatasaray ile sezonun kırılma maçına çıkacak olan Trabzonspor, gündemin hafifleşmesinden dolayı transfer konularına ağırlık verdi. Bordo mavililer, yeni sezonda takıma dahil edilmesi planlanan futbolcular için görüş alışverişini sürdürürken Nwakaeme'den boşalacak sol kanat rotasyonuna Armand Lauriente'nin eklenmesi bekleniyor. Yönetim, Fransız futbolcuya bu kez imza attırmak amacında.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor ilk transferini İtalya'dan yapacak! Sol kanat için Armand Lauriente
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor, Sassuolo forması giyen Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente için somut adımlar atmayı planlıyor.
  • Piyasa değeri 14 milyon euro olan Lauriente'nin Sassuolo ile sözleşmesi 2027'de bitiyor ve İtalyan kulübü oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.
  • Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk maçlarından birine çıkacak ve galip gelmesi halinde puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirecek.
  • Lauriente bu sezon Serie A'da 29 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetti.
  • Bordo-mavili yönetim, sol kanat transferini öncelikli başlıklar arasına aldı ve süreci hızlı sonuçlandırmak istiyor.

Trabzonspor, bu sezon 3 büyük rakibine oranla çok daha düşük bir bütçeyle yakaladığı başarıyla adından söz ettirdi. Teknik direktör Fatih Tekke, bir araya getirdiği oyuncu grubuyla Süper Lig'de şampiyonluk maçlarından birine çıkacak ve galip gelmesi halinde puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirecek. Diğer yandan Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Trabzonspor ilk transferini İtalya'dan yapacak! Sol kanat için Armand Lauriente-2

SOL KANATTA ÖNCELİKLİ HEDEF

Trabzonspor'un sol kanat transferi için öne çıkan isimlerinden birinin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Fransız futbolcu için bu kez daha somut adımlar atılması planlanıyor.

Bordo-mavili yönetimin, transfer sürecinde hızlı davranarak bu hamleyi erkenden sonuçlandırmak istediği ifade edidi. Sol kanatta fark yaratabilecek bir isim arayan Trabzonspor'un, Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası imza attırmak istediği öğrenildi.

Trabzonspor ilk transferini İtalya'dan yapacak! Sol kanat için Armand Lauriente-3

SASSUOLO CEPHESİNDE SATIŞ İHTİMALİ

Piyasa değeri 14 milyon euro civarında olan 1.77 boyundaki oyuncunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. İtalyan kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak bakması, transfer ihtimalini güçlendiren en önemli detay olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor cephesi, bu fırsatı değerlendirerek Armand Lauriente'yi yeni sezon kadrosuna katmayı amaçlıyor. Yönetimin, transferde elini çabuk tutmak istediği kaydediliyor.

Trabzonspor ilk transferini İtalya'dan yapacak! Sol kanat için Armand Lauriente-4

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Armand Lauriente, bu sezon Serie A'da 29 maçta forma giydi. Fransız oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik katkı verdi. Hücum hattındaki üretken performansı, Trabzonspor'un ilgisini artıran en önemli unsurlar arasında yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler